No se entiende la política de las televisiones públicas a la hora de programar ciertas producciones autóctonas que deberían apoyar sin rechistar, dada su razón de ser. Se empeñan en ocultarlas, como si no supieran qué hacer con ellas, relegándolas a horarios intempestivos en la parrilla, si es que llegan a ver a luz. Una de tantas batallas perdidas, como esa obsesión por competir con las privadas en su terreno, con concursos millonarios, en vez de divulgar la cultura sin más, objetivo prioritario de un ente público que no debe obsesionarse con las audiencias.

TVE acaba de realizar una maniobra que confirma lo antepuesto, sembrando una vez más la perplejidad. El canal llevaba tiempo anunciando el lanzamiento en abierto de la revisitación de 'Historias para no dormir', la serie mítica de Chicho Ibáñez Serrador, sin una fecha clara. Parecía la apuesta de agosto de la cadena para el 'prime time'. Sin embargo, llegó una noticia que supuso un jarro de agua fría: los cuatro capítulos existentes programados del tirón, el pasado sábado, de 22:05 a 1:30 de la madrugada, despachándose el tema en una sola noche, no cumpliendo con las expectativas.

Ahí no acabó la cosa, porque no tardó en anularse el pase a cambio de homenajear a Olivia Newton John con una sesión de 'Grease', casi una semana después del fallecimiento de la conocida actriz. Quizás las críticas obligaron a TVE a recapacitar, pero todo apunta a que es un síntoma más del pasotismo de la cadena. El remake de 'Historias para no dormir' ya puede verse en Prime Video, para quien esté suscrito. De las cuatro entregas del proyecto rodadas hasta la fecha, destaca por méritos propios 'Freddy', capítulo dirigido por Paco Plaza. Quizás algún día se emita en esa tele que dicen que es nuestra.