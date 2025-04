Cuatro décadas de 'La bola de cristal', el programa infantil más adulto de TVE

J. Moreno Sábado, 5 de octubre 2024, 00:28 Comenta Compartir

Fue la propia Lolo Rico quien, en el último programa, guardó la bola de cristal en un arca. «Aquí guardada permanecerá por los siglos de los siglos. O no. Tal vez alguien resucite 'La bola de Cristal», comentó la creadora en aquella entrega que puso fin a cuatro años de emisión en 1988. Sin embargo, el objeto que simbolizó el cambio social y cultural en la España popular de los años 80 nunca revivió. La guardó la familia en su casa, mientras sus fieles seguidores siguen recordándola como aquel milagro televisivo que abrió la mentalidad a los españoles desde la aparente inocencia de un formato infantil.

Coincidiendo con el aniversario del estreno de 'La bola de cristal' el 6 de octubre de 1984, La 2 estrena en 'Imprescindibles' (este domingo, a las 21:30 horas) 'Los poderes de Lolo', centrado en la figura de Lolo Rico (Madrid, 1935-Donostia, 2019), la escritora y guionista que pensó que a los niños no había que tratarles desde la condescendencia. El documental, que ya se preestrenó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, está coproducido por RTVE y Baleuko, dirigido por Nino Fontán e Itziar Bernaola y realizado por Miguel Alba Rico, uno de los hijos de la creadora. Muestra la tormentosa vida de una mujer criada en juventud bajo la mirada del Opus Dei, que se enfrentó a un marido maltratador. Se separó, vivió una segunda juventud y sacó adelante a sus siete hijos, a la vez que ponía en marcha uno de los programas más transgresores y gamberros de la televisión española.

Se trasladó a Madrid desde San Sebastián y se presentó en TVE con uno de sus libros infantiles bajo el brazo, 'Se vende Villacañitas', que logró adaptar a televisión. «Nunca me hubieran permitido mi marido y mis padres que escribiera para adultos, porque es una temática que una mujer decente de la época no debía hacer», explicó Lolo Rico en una de las entrevistas recuperadas para el documental. En la Universidad Complutense empezó a estudiar por las noches en la Facultad de las Ciencias de la Información. Fue con 40 años cuando Lolo Rico logra triunfar alejada del que fuera su esposo.

Los electroduendes

Con los pies en RTVE, empezó a trabajar como guionista en algunos de los programas infantiles más recordados en la televisión de blanco y negro: 'Los Chiripitifláuticos' (1966-1974) o 'Un globo, dos globos, tres globos' (1974-1979). Con 'La cometa blanca' (1981-1983) llevó la poesía de Gloria Fuertes a la pequeña pantalla y empezó a poner los cimientos de lo que, dos años después, fue la revolución de 'La bola de cristal'. En aquel entonces, la dirección del extinto ente público le encargó un espacio infantil para la mañana de los sábados. «La proposición en principio me parecía magnífica: Hora y media de televisión para hacer con ella lo que quiera», explicó la creadora.

Ella contó que tenía dos ideas claras para 'La bola de cristal': contar con equipo muy creativo y que estuviera dirigido para niños, pero que fuera gamberro y transgresor. Surgió el programa que no solo despertó la conciencia crítica de sus espectadores, incluso parodiando y criticando también a la movida madrileña desde dentro, sino que además sirvió como descubridor de talentos. Javier Gurruchaga, Pablo Carbonell, Kiko Veneno, Loquillo o Anabel Alonso pasaron por el programa que presentó Alaska, donde también se abrió el escenario a grupo y artistas pocos conocidos en el momento, como Mecano, El último de la fila, Nacha Pop, Radio Futura, Los Secretos, Los Ronaldos, Gabinete Caligari o Hombres G.

Fin político

Pero eran los 'Electroduentes' y la Bruja Avería los grandes protagonistas de un contenedor infantil y juvenil, por el que pasaron los hijos de Lolo Rico como extras y grabó parte de sus secciones en casa de la creadora. «Era cutre y artesano», rememora la realizadora Matilde Fernández Jarrín. De hecho, uno de ellos, Santiago Alba Rico figuraba entre los guionistas. 'Solo no puedo, con amigos sí' o 'Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele' son algunas de las frases de este espacio más recordadas por el imaginario colectivo. Hasta cinco millones de espectadores se llegaron a asomar los sábados al fenómeno televisivo.

'Los poderes de Lolo' también retrata el final del emblemático programa. La propia Lolo Rico, más próxima en su madurez con el PCE, contó en vida cómo al Gobierno de Felipe González no le gustaba el posicionamiento contrario a la entrada de la OTAN. «Nos dejaron hacer todo lo que quisimos hacer, pero cuando llega el referéndum, el director de la primera cadena de TVE me llama para decirme que no hiciéramos propaganda en contra», rememoró la guionista.

No obstante, fue un 'sketch' sobre la educación privada la gota que colmó el vaso. La dirección de la cadena pública avisó de que no se debía emitir, pero Lolo hizo caso omiso. TVE lo cortó y ella dimitió. «Me daba cuenta de que las cosas estaban cambiando y que si yo aceptaba esa censura, que era la primera y estúpida, vendría otra y otra. Si lo aceptaba tendría que imponérselas al equipo y al espectador», reflexionó en una entrevista, recuperada para el documental. 'La bola de cristal' acabó y marcó una generación. «Y abrió camino. Ensebaba la libertad», resumió su creadora.