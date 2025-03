Cuarto Milenio investiga 'El círculo' de Solana de Los Barros

Ana Isabel Padilla Macías Lunes, 3 de marzo 2025, 14:34 Comenta Compartir

Como cada domingo, 'Cuarto Milenio', dirigido por Iker Jiménez desde hace ya 20 temporadas, volvió a la parrilla de Cuatro con diferentes temas del mundo de lo desconocido, desde ufología hasta demonología pasando por la parapsicología, criminología o el ocultismo.

La última entrega de 'La nave del misterio' puso sobre la mesa el Asteroide YR4 que puso en marcha todos los protocolos de defensa planetaria al ser declarado potencialmente peligroso y que podría impactar en la Tierra en diciembre de 2032. También contó la historia de un joven matrimonio que sufrió diferentes situaciones extrañas en su vivienda entre los años 1985 y 1987.

Entre otros temas, el programa se desplazó hasta Extremadura, concretamente a Solana de Los Barros, con el reportaje que titularon 'El círculo'. Como explican, son muchos los vecinos de esta localidad extremeña que han sido testigos de misteriosas luces e incluso de encuentros con humanoides en los muchos caminos que circundan el municipio.

Solana de los Barros se encuentra en el epicentro de numerosos encuentros anómalos y experiencias sobrenaturales #CuartoMilenio pic.twitter.com/WGipoDAGTe — Iker Jiménez (@navedelmisterio) March 2, 2025

Después de muchos meses de investigación, la cual comenzó en el mes de julio del pasado año 2024 por parte del equipo de Javier Pérez Campos, colaborador del programa, y la antropóloga Israel Espino, quien fuera colaboradora del Diario HOY, han logrado impresionantes hallazgos.

Javier Pérez e Israel Espino, como cabezas del equipo, han estado recogiendo los testimonios de vecinos de la zona. «Íbamos por un avistamiento humanoide cuando empezamos a recoger testigos de personas que se acercaban y aseguraban que les había pasado lo mismo en la carretera de al lado. Lo más curioso es que no era un mismo avistamiento, eran experiencias totalmente diferentes, era como si algo se estuviera manifestando de diferentes maneras pero siempre en una zona concreta, alrededor de un círculo», aseguraba Israel. Como explicaba por su parte Javier, la investigación que en principio era sobre apariciones en carretera se terminó convirtiendo en un «enigma arqueológico-histórico» debiendo pedir permisos especiales para sobrevolar con un dron y grabar la zona de la base aérea de Talavera La Real.

Cuando comenzaron a recoger los testimonios decidieron colocarlos en un mapa, donde fueron ubicando una chincheta por cada uno y se dieron cuenta que todo giraba alrededor de un mismo punto «como un radio», como señalan.

Figuras traslúcidas, lunas rojas y luces destelleantes y todo pasa alrededor de un círculo que está muy bien definido.

Varios venicos de Solana se convierten en testigos de lo insólito

Entre los diferentes testimonios que han recogido se encuentra el de Francisco Pérez, un vecino de la localidad que se encontró con algo insólito y escalofriante.

Como él mismo explica a cámara, una noche que iba en su coche desde Aceuchal y en dirección Solana, a la altura del camino de San Isidro donde hay un antiguo cortijo, le asaltó una figura humana y se le puso a correr delante del coche. De los 90-100 kilómetros a los que iba tuvo que reducir la velocidad a la mitad y puso las cortas. La situación le alteró «una mijina», como él mismo señala, al igual que al amigo con el que iba, preguntándose ambos, alterados, qué estaban viendo.

«Ya empecé viendo que la figura humana era blanca como traslucida, no era opaca del todo. Al ver que seguía delante del coche corriendo empecé a darle con las largas y una de las veces que le di con las largas se echó a correr a cuatro patas, como si fuera un animal pero la misma figura humana pero corriendo a cuatro patas. Ya al rato, no sé decirte a cuánto, saltó al lado izquierdo y desapareció».

José Villar, José Matamoros y Carmen, quien decidió no mostrar su rostro y permanecer en el anonimato, contaron también diferentes encuentros a cámara.

El primero explicó que una noche que iba en su coche, a unos 5 kilómetros de Solana, vio delante suya una media luna roja. Si en principio la confundió con el satélite de la tierra, ese pensamiento duró poco, ya que recordó que la luna se encontraba a su izquierda, donde la encontró cuando la miró. Al llegar a una curva pronunciada y salir de la misma, la luna roja había desaparecido.

Por su parte, José Matamoros cuenta la experiencia que le contó su padre, un hombre de campo que se despertó una mañana temprano, a las 5 de la mañana, y salió a la puerta de su casa, donde fue testigo de una gran luz que iluminaba todo como si fuera de día, confundiéndole y haciéndole pensar que estaba amaneciendo por un momento. Cuando salió de su estupor y quiso avisar a los demás, el fenómeno ya había pasado.

El último testimonio que muestran en el reportaje es el de Carmen, quien explica que una noche, a la salida de Solana y camino a la carretera de la Corte de Peleas, pudo ver, junto al conductor del vehículo en el que iba, que algo estaba ardiendo, pero se percataron que el extraño fuego se les acercaba. Tras unos 6 kilómetros en que aquello les acompañó, llegaron a la entrada de la localidad y pararon, mientras que el fuego continuó y pudieron ver cómo un poco más adelante descendió.

«Testimonios muy diferentes y muy clásicos», señala Iker Jiménez tras finalizar el vídeo de los testimonios, centrándose principalmente en la visión de la figura humana que le recuerda a otra situación parecida que pasó hace alrededor de 15 años en el monte Avantos con gente que tiene que ver con el ámbito policial.

En 2011 Cuarto Milenio realizó una investigación en el Monte Abantos a raíz de varios testimonios sobre un extraño humanoide #CuartoMilenio pic.twitter.com/FJ2t8TZxBQ — Iker Jiménez (@navedelmisterio) March 2, 2025

El círculo de Solana de los Barros

Como explica Fran, mientras montaban uno de lo sets de grabación, un vecino de Solana se les acerca y les explica que, aunque no sabe si tiene relación, a las afueras del municipio hay un misterioso círculo que ya aparece en fotografías de los años 60-70 e incluso de los 50. Aunque no le dan importancia al principio, deciden llevar al sensitivo Aldo Linares, quien estaba por la zona trabajando en el caso del 'Niño romano' y, sin saber nada, dice que siente que está en algo circular, pero no ahondan en el tema y lo dejan ahí.

Muestran después el círculo con un vídeo que comienza con el reportero caminando por un inmerso campo y después de unos segundos la cámara se eleva para, a vista de pájaro y con un plano desde arriba que ofrece una vista completamente perpendicular, se puede apreciar una especie de sombra o mancha que muestra un gran círculo en la tierra, dos círculos concéntricos más concretamente.

Como explica Javier, en torno a este lugar es donde ocurren los avistamientos que llevan ya muchos años sufriendo los vecinos de Solana de los Barros.

A ras de tierra no se ve nada, como especifica Israel, quien pasó la fotografía a un arqueólogo de la Universidad de Extremadura para saber si podía ser una construcción antigua y le dice que efectivamente es un círculo de la edad del cobre, hay varios documentados por la zona. «Seguramente era una construcción y lo que ha quedado es la tierra quemada de tanto tiempo, pero ya no queda ni una sola piedra, por eso es mucho más importante y alucinante cuando Aldo te sitúa en el lugar», señala.

Por su parte, el prehistoriador Rafa Balaguer, quien ha medido el geomagnetismo en lugares como Stonehenge, señala que podría tratarse de algo parecido según explican. «Un Stonenghe extremeño», precisa Íker.

Javier Pérez señala que en el lugar lo que habría eran unos menires que formaban un circulo, después otro concéntrico y una de las posibilidades es que fuera un templo ceremonial del calcolítico del que no hay registros, mientras que Israel señala que a pocos kilómetros, en Huerta Montero, cerca de Almendralejo, hay un sepulcro circular donde se encontraron los restos de muchos antepasados. «Es probable que ese círculo, aunque no se puede demostrar ahora, tenga relación con algún lugar de culto sagrado o funerario porque en esta zona es la zona de España en la que más ídolos se han descubierto».

Tras la primera visita de Aldo al lugar, volvieron al mismo meses después. Cuando estuvo en el enclave, el sensitivo comenzó a decir que sentía que estaba en algo circular. Recorriendo la zona sin conocerla y sin saber que estaba en un círculo y mientras el equipo va viendo su recorrido en un Ipad, Aldo señala que nota pequeños picos que le tiran, como si estuviera en el extrarradio de algo. «Noto como capas. Es algo muy circular. Es como si esto fuese un estadio y nosotros estamos en las tribunas de fuera. Noto que me vigilan, noto que alguien me está mirando. Estamos caminando y me viene algo marrón y hay un aspecto cetrino en esta persona. Aquí estamos más cerca de eso», dice cuando están casi en el centro del círculo.

Aunque el círculo sólo es visible desde el aire, Aldo Linares percibió anomalías al adentrarse en la misteriosa circunferencia #CuartoMilenio pic.twitter.com/JqzFeMWFKo — Iker Jiménez (@navedelmisterio) March 2, 2025

En un momento dado coge un palo y en suelo dibuja 3 círculos para explicar el recorrido que han hecho señalando que «lo gordo» está en el centro.

Aldo dejó marcado un punto donde Balaguer tomó sus mediciones y como se puede ver en ese punto hay un choque de energías muy altas con otras muy bajas.

Rafael Balaguer @RafelBalaguer constató la presencia de una anomalía muy significativa en el mismo punto que Aldo Linares @LinaresAldo señaló con una vara #CuartoMilenio pic.twitter.com/oCmlWQUl1T — Iker Jiménez (@navedelmisterio) March 2, 2025

La relación de los encuentros con el círculo

Sin tener ninguna certeza, señalan que es muy posible que el misterioso círculo esté íntimamente relacionado con los diferentes encuentros. En el lugar nunca se ha excavado, por lo que no se sabe nada del mismo. Balaguer dice que si allí hubo algún monumento megalítico los monolitos deberían están en algún sitio.

Uno de los días se desplazaron a la localidad de Corcegana para comer y aparcaron en una plaza con una fuente y en su centro un menir. Allí les cuentan que es una piedra que se encontró cerca del círculo y, para terminar y seguir aumentando el misterio, un testigo se acerca a verles y les dice que cuando compró su finca y construyó su casa empezó a tener unos sueños extraños en los que veía a sus antepasados muertos que venían a indicarle lugares en los que había unas piedras que tendría que recoger para lanzar una mensaje a la humanidad con ellas, para hacer una obra que intentara explicar o racionalizar el misterio de los sueños que tiene desde que duerme allí.

El señor comienza a ir a las ubicaciones que ve en sueños y empieza a recoger unas piedras de gran tamaño que podrían ser parte de los círculos porque aparecen muy cerca de uno de ellos y las empieza a colocar en su propio jardín,a darles formas, formas humanoides que tienen que ver según cuenta con sus antepasados que le han indicado el lugar.