Croacia y Ucrania logran el pase a la final de Eurovisión con la vuelta de Luxemburgo 30 años después

Un sistema operativo traspasado como es el Window95 representado tan solo con una camiseta y un taparrabos, una bruja propia de una película de terror o la representación de un acto sexual entre hombres en unas duchas. Es Eurovisión. Es el festival de la canción europea, que este martes celebró la primera semifinal y ya repartió los primeros billetes para la gran final de la 68 edición del próximo sábado. Croacia, Ucrania, Serbia, Portugal, Eslovenia, Lituania, Finlandia, Chipre, Irlanda y Luxemburgo han conseguido ya el primer aliento del público para intentar conseguir el tan ansiado micrófono de cristal.

En un entorno festivo y de celebración por el 50 aniversario del triunfo de ABBA en Eurovisión pero extremadamente politizado por la participación de Israel en el certamen, Malmö ha dictado ya sentencia sobre cinco países. Islandia, Azerbaiyán, Polonia, Australia y Moldavia no estarán en la final tras no haber conseguido pasar la primera semifinal de un festival que abrió con polémica tras la actuación, como invitado, del cantante suecopalestino Eric Saadre y que portó una bandera palestina en su brazo a pesar de que la UER, que ya ha lamentado su gesto, prohibió entrar con esta insignia al recinto.

Pero fuera de ellos, la noche se caracterizó por las canciones populares, las reivindicaciones sociales, el empoderamiento de la mujer, las primeras veces y, también, las sorpresas. Fue el caso de Luxemburgo, que aunque participó en la primera edición allá por 1956, no había vuelto desde 1993. Y lo hace por la puerta grande al conseguir su pase a la final con Tali y su tema 'Fighter'. Intentará así seguir siendo uno de los países que menos ha participado pero que está entre los que más victorias acumula, un total de cinco.

Pero si de primeras veces se habla, Azerbaiyán, representado por Fahree feat Ilkin Dovlatov y su tema 'Ozünle Apar', era la primera vez que utilizaba su lengua oficial para Eurovisión. Al igual que la propuesta de Australia. Electrix Fields decidió intentar pasar a la final con 'One Milkali (One blood)', una canción interpretada en inglés y pitjantjatjara, la lengua aborigen del Desierto Occidental tradicionalmente hablado por el pueblo pitjantjatjara en Australia Central. Toda una novedad que si bien pudo ser llamativa no consiguió atraer al exigente público de Eurovisión, conocido por su gusto por las propuesas extravagantes y, por qué no, inusuales en cualquier otro entorno.

Chanel deslumbró en la apertura del certamen con una interpretación de 'SloMo'

Si no que se lo digan a Windows95man. Es el representante de Finlandia, sí. Su nombre lo ejerce en su vestimenta, aunque no al 100% porque aunque su canción se llama 'No rules!', estos finlandenses si que tuvieron que adaptarse a las estrictas normas del certamen. Aunque estrictas no quiere decir restrictivas según para qué cosas. Si bien subieron vestidos con una camiseta con el logo del traspasado sistema operativo difuminado, de cintura para abajo la ropa brillaba por su ausencia. Aunque brillaba. Tan solo con un taparrabos que permitió no ver el miembro viril de un cantante cuya puesta en escena simulaba ir desnudo y tapado, tan solo, por los elementos que se van interponiendo en su camino.

Todo un efecto que puso en ambiente festivalero al polideportivo de Malmö que tuvo que aguantar la canción más «dramática» de la noche pero que permitió a Eslovenia pasar a la final. Y es que fue la chilena Sília Kapsis quien puso en un primer momento, y durante toda la actuación, al Malmö Arena. Eso a pesar de ser la más joven en subirse al escenario con tan solo 17 años. Y aunque también es joven, el artista de Lituania llegó pisando el escenari con una propuesta monotona pero que pretende poner de relieve el mundo y el bucle de la vida cotidiana. Es Silvester Belt, que a pesar de su corta edad, su recorrido promete tras haber ganado varios realitys y haber estado acompañado durante toda la actuación por un público entregado a su tema 'Luktelk'.

Película de terror

Baby Lasagna, el representante de Croacia y su tema 'Rim Tim Tagi Dim' partía como favorito antes de empezar la noche y culminó con su billete para la final, como era de esperar. De continuar así y alzarse con la victoria el próximo sábado, sería la primera vez que Croacia gana el festival. Lo haría en una edición abierta con acento español. Chanel volvió a interpretar de manera espectacular 'SloMo', la canción que permitió a España tener su mejor resultado en 27 años.

Quien no se jugaba nada en una noche amenizada por Jonnhy Logan, pero lo dio todo sobre el escenario fue el representante de Reino Unido. Olly Alexander, que parte como uno de los favoritos, montó sobre Malmö un espectáculo sexual entre hombres para dar paso a otra con grandes posibilidades de alzarse con el micrófono de cristal. Y es que Ucrania, que ya ganó hace dos años, lleva en esta ocasión una canción de esperanza y empoderamiento femenino llamada 'Teresa & Maria' de la mano de la rapera más famosa del país alyona alyona & Jerry Heil. Aunque el ambiente festivo se tornó cuando Bambie Thug hizo su aparición en el escenario. Desde Irlanda llegó rompiendo estereotipos con un tema de rock y electronica, aunque más propio de una escena de película de terror que de un festival. La propuesta puso los pelos de punta a un público que, por momentos, disfrutaba de escenas de un amor endiablado.

España no ha podido votar, algo que sí pasará en la segunda semifinal, que se celebra el jueves y en la que otros 15 países lucharán por su gran pase a la final del próximo sábado. La española Nebulossa, aunque actuará el jueves, pasa directamente a la final del sábado al pertenecer al conocido como 'Big Five', junto a Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, y en el que también está Suecia, la ganadora del año pasado con Loreen.

