'The Veil', mentiras sobre ruedas

Una vez más, fue la casualidad la que me llevó a la serie. O, mejor dicho, el carrusel de ofertas que coloca Disney+ cuando entras ... en su plataforma. Un universo que viaja desde el anuncio de la tercera temporada de 'The Bear', a las nominaciones a los Emmy de 'Shogun', pasando por 'Futurama', 'Acolyte' o 'Bluey'. Un menú para todos los gustos. Mientras pasaba de una a otra con más o menos interés, me topé con 'The Veil' y una ilustración horrorosa de Elisabeth Moss con la Torre Eiffel de fondo.

Así presentaba la plataforma una serie de espías, un género que gusta mucho al espectador, con mezcla de 'road trip' por el Viejo Continente. 'The Veil: red de mentiras' es en realidad un duelo entre dos mentirosas profesionales. Imogen Salter (Moss) es una agente británica prestada al DGSE -la agencia de inteligencia francesa- con la misión de determinar si la refugiada siria Adilah El Idrissi (Yumma Marwan) es en realidad una jefa del ISIS nacida cerca de París. Imogen tendrá de plazo lo que tarde en viajar desde la frontera turcosiria hasta Francia. Durante seis capítulos, escritos por Steven Knight (el mismo creador de 'Los hombres del SAS', 'Peaky Blinders', 'See' o 'Taboo'), vemos el juego de miradas, gestos y conversaciones que son menos triviales de lo que quieren parecer. Una busca la redención de una mala decisión. La otra, vestigios de que la terrorista peligrosa sigue activa. De fondo, la amenaza de un atentado inminente y los juegos de poder e influencia en los que aparece la omnipresente CIA. Una serie que no estará entre las mejores series del año ni lo pretende. Solo cumple con los estándares de un buen producto de espías, con las características del género y algún inevitable salto de fe.

