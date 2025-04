'The Rookie' o cómo adelgazar bien

Las huelgas de actores y guionistas que sufrió la industria audiovisual estadounidense -en el resto del mundo se siguió trabajando con normalidad- provocaron diferentes reacciones ... en las cadenas con sus parrillas y en las plataformas de 'streaming'. Proyectos moribundos se renovaron de forma sorprendente para asegurarse contenidos, algunas ideas para las nuevas temporadas volvieron al cajón o se aplazaron hasta el próximo otoño y se retrasaron muchos estrenos para poder cubrir meses de vacío.

Muchos proyectos adelgazaron su 'peso' normal de otras temporadas, como 'The Rookie', que ha pasado de sus 22 capítulos habituales a tan solo diez. Una cantidad perfecta para mi sorpresa, confeso seguidor de este procedimental desde el primer capítulo. La serie, protagonizada por Nathan Fillon y que emite Warner TV (antes TNT) no va a sorprender a nadie a estas alturas. Funciona como una máquina bien engrasada, la complicidad entre los actores se nota y desde que la trama principal del agente Nolan (Fillon) se 'rompió' para dar más peso a las historias de los secundarios la serie creció.

Este séptimo curso no iba a ser una excepción en este sentido. Pero es que además la disminución de capítulos ha mejorado notablemente el producto. Porque hay menos tramas estiradas, menos capítulos de relleno y cosas intrascendentes que distraen al espectador del asunto más interesante. En este curso vamos al grano: hay un par de arcos argumentativos -como la relación entre Chen y Bradford- que se complementan con los problemas personales de Nolan y Bailey y el resto de los personajes. No faltan las dosis de humor que caracteriza 'The Rookie', sus escenas de acción y el capítulo emitido como si fuera un 'reality'. En plena forma.