No encuentro nada para ver en la tele, papá

La frase me hizo girar la cabeza hacia la derecha y abandonar la enésima tontería que me habían mandado mis amigos por WhatsApp. «No encuentro ... nada». Una de mis hijas, la mayor, trasteaba con el mando de la tele de arriba a abajo, de izquierda a derecha, a una velocidad de vértigo. Le dije que es normal que no hallara nada con ese ritmo frenético. Era imposible leer un título de más de cuatro palabras. Cambiaba enseguida de producto. Ella insistía. Yo recalcaba que con las plataformas que tenemos, además de la televisión convencional, me parecía muy raro que no hubiera nada de su gusto.

Terca como su padre, repetía machaconamente: «No encuentro nada». Al final, tuve que prestarle toda la atención. Estaba muy pesada y no parecía que fuera un cabreo momentáneo. Su atención estaba fijada en Prime Video, posiblemente la plataforma que menos ayuda al usuario a la hora de encontrar cosas. Tiene un catálogo de películas bastante decente que hay que buscar con alma de arqueólogo. Solo te enteras de los estrenos si aparecen en la parte superior. Nada de anuncios de que próximamente llegará esta serie o película, de tener la posibilidad de recordarlo con una marca o de incorporarlo a tu lista. Lo que hacen Netflix o Disney+, sin ir más lejos. Me enteré del estreno de 'Atasco' gracias al reportaje de Borja Crespo en este periódico. Ni un anuncio en Prime hasta el día de la llegada de esta comedia española con María León, Edu Soto, Ana Wagener o Antonio Resines entre otros. Intérpretes lo suficientemente conocidos como para hacer alguna promoción, aunque sea a nivel usuario, de un producto audiovisual en el que se ha invertido dinero y con el que se quiere atraer a más suscriptores. Si este es el objetivo, claro.

