La 1 busca el sorpaso

La cuenta atrás llega a sus momentos finales. En seis días se sabrá la audiencia de junio y se conocerá si después de dos años ... y medio de liderazgo, Antena 3 cede su corona. El aspirante al trono, La 1, ha puesto toda la carne el asador para conseguirlo. O, mejor dicho, los futbolistas en el campo para volver a ser líder. La cadena pública lo ha apostado todo a la Eurocopa, a que el deporte rey llene horas y horas de programación con prepartidos, duelos y análisis posteriores. Se sacrifica cualquier programa, desde el 'Telediario' hasta 'Cifras y letras'. E incluso se emiten los duelos por La 2 y Teledeporte a la vez. Un despliegue sin precedentes para arañar día tras día unas décimas a su rival, como si fueran segundos en una contrarreloj de una vuelta ciclista.

Es innegable que a la televisión pública la apuesta le está saliendo bien, con todo tipo de partidos. El Eslovenia-Serbia, un duelo para los más futboleros, consiguió una audiencia del 7,2% en La 2 el jueves a la hora de comer. El viernes, el partido que disputaron polacos y austriacos concentró al 17% de la audiencia entre las seis y las ocho de la tarde. Y el jueves por la noche, 8,5 millones de personas estaban viendo el España-Italia. Es, por el momento, el programa más visto del año.

TVE emite los 51 partidos en abierto, condición que impuso la UEFA para vender el paquete de partidos. Ninguna cadena privada los quiso, por el desembolso (40 millones) y por no romper una parrilla perfilada. El 'prime time' de Antena 3 y Telecinco, que empieza a las once, no se ve afectado por los partidos de las nueve de la noche de La 1. Otro debate es, y no hay espacio en esta crítica, si una televisión pública sin publicidad se debe gastar esa millonada para un evento deportivo y pelear por la audiencia. El lunes sabremos si habrá sorpaso.