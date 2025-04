Dua Lipa, guía musical de Camden

Comenta Compartir

Londres me dejó perplejo cuando la conocí siendo un veinteañero. Me sorprendieron muchas cosas, pero siempre cuento que por una libra comías una generosa porción ... de pizza, que los techos de los vagones de metro son muy bajos y que Camden es un barrio maravilloso para visitar, observar con los ojos muy abiertos y dejarse sorprender por lo que sucede en un sitio con tanta vida. Han pasado muchos años desde la última vez que fui a la capital británica como turista, pero estos recuerdos han vuelto cuando he visto los primeros diez minutos de 'Camden, un barrio icónico', una miniserie documental que se puede ver en Disney+.

La maestra de ceremonias y productora del proyecto es Dua Lipa, hija adoptiva del barrio. A principios de los noventa, sus padres decidieron abandonar su Kosovo natal en busca de un futuro mejor. Los tambores de guerra comenzaban a oírse en los Balcanes. El padre de la cantante era músico y decidió que el mejor sitio para labrarse un futuro mejor era esa zona londinense. Allí creció Dua Lia, que pasea por el barrio recordando su infancia. Pero hay más. Mucho más. Por el documental pasan artistas como Chris Martin, que cuenta cómo se fogueaba Coldplay por los garitos de Camden antes de ser conocidos, al igual que Peter Doherty y Carl Barat, de The Libertines. Suggs recuerda pinta en mano cómo fue la primera actuación de Madness en el pub The Dublin Castle; y Noel Gallagher hace memoria de esas locas noches. Sin olvidarse de la influencia que supusieron las corrientes de Camden para Black Eyed Peas o Jazzie B de Soul II Soul. Tal vez sean cuatro capítulos un poco superficiales, que no ahondan en la historia del barrio, pero sí sirven para hacer un bonito viaje musical.

