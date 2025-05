'Tu cara me suena', un espectáculo «familiar y compartido» para los viernes en Antena 3

J. Moreno Viernes, 12 de abril 2024, 00:45 Comenta Compartir

El 'prime time' del viernes en televisión es sinónimo de 'Tu cara me suena'. Antena 3 estrena esta noche (22:00 horas) la undécima edición de su gran programa de entretenimiento, que regresa a la cadena con el mismo espíritu pero con nueve nuevos concursantes dispuestos a darlo todo en plató y trasladar su buen rollo al otro lado de la pantalla. Raquel Sánchez Silva, David Bustamante, Juanra Bonet, Conchita, Raoul Vázquez, Supremme de Luxe, Julia Medina, Valeria Ros y Miguel Lago son los participantes de esta particular 'show' que produce Gestmusic en colaboración con Atresmedia Televisión, donde Manel Fuentes repite como maestro de ceremonias. Carlos Latre, Lolita, Chenoa y Àngel Llàcer volverán a asumir la tarea como jurado.

Para llegar a este punto, el equipo de 'Tu cara me suena' volvió a trabajar durante un año para cerrar un casting a la altura. No es fácil encontrar perfiles que encajen en la filosofía del programa tras catorce años en antena. Según explica el responsable de la productora Gestmusic, Tinet Rubira, para esta ocasión han llegado a ver físicamente a sesenta personas, de las que finalmente seleccionaron a nueve. «Nos hemos sentados con ellos y hemos visto si eran capaces de aguantar doce o trece galas imitando. De los sesenta que hemos visto ellos han sido los elegidos y no nos arrepentimos», comenta el productor sobre el plantel de la edición, del que destaca que se ha creado en semanas una «fraternidad y energía positiva» en las que todo ha salido bien: «Todos han venido a ganar, hay ambición y da gusto».

Entre las concursantes con más ambición y competitividad de la edición se encuentra Raquel Sánchez Silva, en palabras de Manel Fuentes. «Es un reto complicado que precisa de mucha preparación. Nos lo estamos tomando muy en serio. Es un gran sueño al que tienes que corresponder con una gran actuación. A veces sale, a veces no», revela la también la presentadora de 'Maestros de la costura'. «'Tu cara me suena' es más complicado que 'El desafío'», añade la extremeña, que dejó boquiabierta a la audiencia y el jurado con su primera imitación de Nebulossa, interpretando el tema 'Zorra' que llevará España a Eurovisión.

¿David imitando a David?

Por su parte, el 'tapado' de la edición, el concursante que puede dar la sorpresa, es Juanra Bonet. Él ya acudió al formato en anteriores ocasiones como invitado. «La sensación de continuidad, de compañerismo y sentirte abrigado por todo el equipo es espectacular. Supera todo. Es, quizás, la experiencia más recomendable en la tele», confiesa. «De invitada te lo pasas muy bien, pero no tienes tanto estrés ni compromiso. El nivel de compromiso es bastante alto, estoy encantada de la vida», indica, en cambio, otra de las participantes del concurso de Antena 3, la drag queen Supremme de Luxe.

Otro de los grandes nombres que participan en la undécima edición de 'Tu cara me suena' es el de David Bustamante, uno de los concursantes que el programa más persiguió para que se subiera a este escenario. «No me imaginaba pasármelo tan bien desde la primera gala. Ha sido un desfase y un cachondeo, estamos como chavales en fin de curso», comenta el extriunfito, quien además reconoce que no le asusta ningún reto de imitación. ¿Y si el pulsador le propusiese a su excompañero de 'Operación Triunfo' David Bisbal? «Podría implosionar el país. Sería maravilloso actuar por un pedazo de artista como él», asegura el cántabro, que después bromea sobre la valoración que le podría hacer el jurado, donde está también Chenoa. «No sé cómo afrontaría ir al jurado. La idea es intentar conseguir un 12, no ganarme un 4 de primeras», comenta.

Para la directora de entretenimiento de Atresmedia TV, Carmen Ferreiro, 'Tu cara me suena' es un «ferrari de la televisión» y «entretenimiento puro», y recalca que más allá de los «números espectaculares», el programa destaca por ser de ese tipo de «entretenimiento familiar y compartido». «Es un formato creado en España, que se ha exportado a más de 50 países. Es para sacar pecho porque una cadena española fue capaz de apostar por un formato que ha conquistado medio mundo», recuerda. El formato despidió su anterior edición con un 19,1% de cuota de pantalla y casi 1,8 millones de espectadores de media.