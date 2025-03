J. Moreno Martes, 10 de diciembre 2024, 00:12 Comenta Compartir

Poner la cámara para ver la realidad. Así de sencillo parece 'Callejeros', el mítico programa de Cuatro que regresó con éxito a la noche de los lunes tras años de ausencia en la pequeña pantalla. El periodista Nacho Medina (Madrid, 50 años) encabeza al equipo de reporteros de la nueva etapa, donde la vivienda o las desigualdades entre barrios continúan siendo algunos de los temas de la temporada.

-Ha vuelto 'Callejeros', pero parece que el programa nunca desapareció de la pantalla.

-Tengo la sensación de que 'Callejeros' ha vuelto como si el tiempo no hubiera pasado porque las historias siguen siendo las mismas, en el sentido de que todas tienen un trasfondo social y humano. La manera de abordarlas es única, es original, es un sello que marca mucho el formato. Para ejemplo de ello el programa especial que hicimos tras la DANA de Valencia. Creo que lo contamos de una manera muy especial, real y cruda. Hemos hecho un muy buen trabajo. Y eso solo lo permite un formato como 'Callejeros', que es sacar la cámara a la calle, mirar, ver, escuchar y plasmar. Es como poner un espejo a la realidad.

-Tiene muchas horas de reportero a sus espaldas. ¿Qué le supuso el especial de la DANA en su trayectoria profesional?

-A nivel personal ha supuesto algo emocionalmente muy fuerte para mí, porque yo soy una persona que lleva muchos años haciendo reportajes, pero ese programa me generó un centrifugado de emociones porque a la media hora de estar allí ya no podía parar de llorar. Que quizás luego te preguntas si no tengo derecho a llorar por ser un periodista, que tiene que ser objetivo, pero a mí el ambiente, el clima, las sirenas, el silencio, y el ver andar a cientos de personas, a mí me llegó muchísimo. Yo estuve en el terremoto de Marruecos, pero quizás el hecho de que sea gente que habla tu mismo idioma, pues te marca más. Y sí, es el reportaje que más me ha marcado en mi vida, sin duda.

-¿La marca 'Callejeros' abre puertas?

-Creo que 'Callejeros', aparte del sello de la cercanía, tiene el sello de la terapia. Este programa es terapéutico porque es una cámara muy pequeñita y genera cierta confianza. Pero ser de 'Callejeros' también te cierra puertas. Hay gente que no quiere que vean su realidad. Es evidente que es un programa tan crudo y tan real, sin ningún tipo de filtro que, evidentemente, si vas a un barrio que está muy deteriorado y lo cuentas, pues hay mucha gente que a lo mejor no es capaz de ver en qué situación está y luego te lo echan en cara. Yo suelo decir que 'Callejeros' no es un programa de investigación, sino de realidad donde pones la cámara y ves lo que hay. Sin embargo, hay gente que no es capaz de ver lo que le rodea.

-El programa nació en 2005 y siempre se ha caracterizado por dar voz a denuncias sociales. Después de casi veinte años, ¿esas problemáticas se han solucionado?

-El tema de la 'okupación' lo hemos abordado desde hace 19 años de tres o cuatro maneras distintas. 'Okupación' por desahucio o distintos tipos de 'okupación'. Ahora hemos vuelto con un reportaje estupendo de Silvia Ruiz, con una acogedora audiencia, y los problemas de 'okupación' siguen siendo los mismos, quizás un poquito más evolucionado. El problema de la vivienda sigue siendo brutal. Por ejemplo, en Madrid capital no encuentras nada por debajo de 600 euros por un alquiler de una casa propia. Hace poco estuvimos haciendo un reportaje de alquileres imposibles. Evidentemente, es un problema. Y luego, también, todo tema social siempre está ahí, entre de alguna manera u otra, con pequeños matices, pero siempre está ahí.

-Desde los medios de comunicación clásicos o un programa como 'Callejeros', ¿qué respuesta cree que se le debe dar a los intoxicadores de redes sociales?

-Ten cuenta que hoy en día cualquiera con su cámara puede convertirse en reportero ciudadano. Entonces, no hay límites. Y luego, los filtros en redes sociales también son muy concretos y a veces también circulan unas cosas.. Es decir, hay un exceso de información, presunta información o desinformación que es brutal. Yo, por ejemplo, mientras estaba grabando el reportaje, trataba de estar muy abstraído de las redes sociales. Me centraba en contar lo que tenía delante. No seguía vídeos de redes sociales. Pero llega un momento en el que estás desbordado y también a veces la gente tiene un móvil y le sirve como si fuera un psicólogo para volcar todo lo que siente o todo lo que cree que debe decir.

