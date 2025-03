Broncano triunfa en su estreno pero no gana a Pablo Motos

J. Moreno Martes, 10 de septiembre 2024, 08:58 | Actualizado 10:48h. Comenta Compartir

Había expectación con el polémico estreno del cómico David Broncano en TVE. 'La revuelta' llegó a La 1 con un dato sorprendente de audiencia: un 17,1% de cuota y más de 2,1 millones de espectadores. Una cifra muy alta para la televisión pública que, sin embargo, no evitó el liderazgo de 'El hormiguero' de Antena 3, que contó con la primera entrevista en televisión de Victoria Federica. La conversación con Pablo Motos marcó un 23% de 'share' y 2.893.000 seguidores.

'La revuelta' anotó sus mejores audiencias entre los espectadores más jóvenes. En concreto, el programa de Broncano destacó en la franja de 13 a 24 años (25,9% de 'share') y de 25 a 44 años (29,3%), según los datos de la consultora Dos30'. En 'prime time', la nueva edición de 'Masterchef celebrity' lideró después en La 1 con un 16% de cuota y 995.000 televidentes. Por su parte, la segunda edición del 'Telediario' mantuvo sus datos habituales (10,8% y 1.108.000 seguidores) en su nuevo horario, con un recorte de unos veinte minutos menos de informativo.

En la parte contraria se encuentra 'Babylon show'. El formato del actor e imitador Carlos Latre en Telecinco derrumbó sus números hasta caer al 3,1% con la visita de Enrique Cerezo, unas cifras que hacen peligrar el futuro de su emisión. 'First dates' (7,3%), 'El intermedio' (5,3%) y 'Cifras y letras' (3,5%) aguantaron el envite de la nueva competencia.

El espacio que pretende conquistar la franja del 'access prime time' regresó fiel al espíritu de 'La resistencia', el 'late night' que condujo durante siete años en Movistar Plus+. Al contrario que su principal rival, 'La revuelta' jugó al desconcierto y no anunció previamente al invitado, el surfista ciego Aitor Francesena. Apostó por un perfil menos conocido para el gran público frente a la mediática entrevista de la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar en Antena 3.

«No me ha puesto Sánchez»

Broncano debutó en La 1 con su habitual equipo de colaboradores (Jaime Pone, Lala Chus, Ricardo Castella y Grison) y defendió, tirando de su particular humor e ironía, que su fichaje por TVE no era una cuestión política.

«Para que lo sepáis: no me ha puesto aquí Pedro Sánchez como si fuera el primo tonto de su pueblo», reivindicó el cómico. «No cobro 14 millones de euros, lo he intentado, pero no los cobro. Tengo que pagar a toda esta gente, hay que pagar las cámaras y todo (…) Los 14 millones no salen de los enfermos del ELA ni de nada, ni de la guardia civil. El presupuesto (de RTVE) es uno y no tiene nada que ver», sentenció el presentador.

Su polémico contrato con la radiotelevisión pública (unos 14 millones de euros por dos temporadas en TVE) provocó un cisma en la cúpula, con las salidas de Elena Sánchez de la presidencia de la corporación y de José Pablo López como director de Contenidos Generales.