A la espera del derrape del programa de David Broncano en RTVE, la televisión pública ha empezado la temporada con un dato alarmante. Una de ... sus grandes apuestas en el terreno de la ficción, la serie 'Cicatriz', se ha dado un tortazo mayúsculo. El estreno de dos capítulos del tirón, la semana pasada, logró una media de 6,2% de cuota de pantalla y 449.000 espectadores, una cifra que ha encogido esta semana con 4,2 % de share. Poco más de 300.000 personas, en un país de 47 millones. Una audiencia preocupante para una producción que, según podemos leer, ha costado en torno a 9 millones de euros. Además, se basa en un best-seller de Juan Gómez-Jurado, cuya adaptación de 'Reina Roja' arrasó en Prime Video. ¿Qué ha podido pasar? Por un lado, la promoción que se puede permitir Amazon no se asemeja, ni por asomo, al ente público, pero tampoco parece que quieran exprimirse el cerebro creativamente para llegar a más gente. Por otro, ¿qué hace RTVE metiéndose en algo así?

El fiasco de 'Cicatriz', una serie como tantas otras, que probablemente funcionará mucho mejor cuando se lance en streaming en Prime Video –¿recuerdan 'La casa de papel' en Antena 3?–, merece un análisis mínimo desde la propia génesis del proyecto. ¿RTVE busca un éxito desesperadamente? ¿Lo necesita? No. Como servicio público debe apoyar producciones que fomenten nuestra cultura, que apoyen la educación y miren a la historia, entre otros claros objetivos como prestación a la ciudadanía. Un best-seller en papel no necesita el amparo de una televisión pública que ya ha dado luz verde a una segunda temporada. Es una historia rodada con oficio –en gran parte, fuera de España–, pero mil veces vista. Puede enganchar, pero no aporta nada especial. ¿Qué hace ahí RTVE?