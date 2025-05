Comenta Compartir

¿Puede desaparecer un canal privado generalista? Tele 5 no levanta cabeza. Se hunde el barco sin que nadie mueva ficha con cabeza para evitarlo. ... Lo de renovarse o morir no parece entrar en sus planes. Solo hay que ver el tortazo que se ha pegado 'Cuentos chinos', cuya cancelación no ha sorprendido a nadie. El programa parece diseñado por una inteligencia artificial (IA) maligna que, entre otros patinazos, no entiende de inclusividad. Se han fusionado, por no decir fusilado, propuestas ya existentes para generar un formato ideal para hundir la carrera de Jorge Javier Vázquez, un gran comunicador televisivo.

En el campeonato contra Atresmedia también va perdiendo la otrora imbatible Ana Rosa. La presentadora ha tirado la toalla. No es de extrañar, tiene que ser duro defender programas que parecen, precisamente, obra de una IA: un compendio de ideas que estamos hartos de ver, expuestas sin alma alguna. Nada nuevo en MedIAset. 'Gran hermano' y guiones con plantilla. La audiencia no es tan tonta como le gustaría a la conocida empresa de comunicación, cuya actualización es urgente y necesaria. Si el contenido de algunas parrillas, con humanos de por medio, ya parece obra del ChatGPT, el popular generador de textos, imaginen si lo engendra directamente una IA, tal y como apunta uno de los debates del festival Iberseries que transcurre en Madrid estos días. Se anuncia una charla, «La revolución de la IA para el audiovisual», donde no participa ni un solo guionista. Según la web del evento, se hablará de la posibilidad de «reducir costes». Mientras en EE UU los juntaletras han ido a la huelga para enfrentarse a este tema, en España algunos aplauden con las orejas la posibilidad de quedarse sin trabajo. Por favor, no disparen al guionista.

