No solo nuestro idioma es muy rico sino que también es muy machista. Fíjense en la palabra 'zorro'. Además del animal, un zorro es una ... persona muy astuta, que se sabe buscar la vida. Y sin embargo una zorra es…, bueno todos ustedes saben lo que es. La casualidad ha hecho que esta semana el zorro y la zorra hayan coincidido en La 1. 'El Zorro' es una serie que vemos los domingos sobre un personaje mítico del cine de aventuras,. un espadachín enmascarado que como un Robin Hood californiano robaba a los ricos para ayudar y defender a los pobres.

En la posguerra española el gran José Mallorquí creó un personaje similar, 'El Coyote', de enorme éxito tanto en pequeñas novelas 'pulp' y en seriales radiofónicos. La actual serie de La 1 no aporta nada nuevo al Zorro. Bueno si, ahora además de manejar la espada sabe artes marciales, como 'Águila Roja'. Creo que 'El Zorro' es una serie muy floja, lo que no quita que sea entretenida. El personaje, al que han dado vida en la pantalla desde Douglas Fairbanks hasta Antonio Banderas, se merecía algo más.

'Zorra' es ahora el título de la canción de Nebulossa que hemos decidido enviar a Eurovisión. Debo confesar que la canción no está nada mal, y que merecemos ganar aunque solo sea por inquietar a tanto pacato. No hace tanto que TVE prohibía el tema 'Me gusta ser una zorra', suspendía el programa 'Caja de ritmos' donde había aparecido y condenaba al ostracismo a su director y presentador Carlos Tena, que ahora estará bailando en su tumba. Hay que ver la que montaron con la cancioncita, hasta lograron acabar con Las Vulpes., aquellas adolescentes que la interpretaron y a las que les cortaron las alas.