Comenta Compartir

¿Y esto es con lo que Telecinco quiere plantar cara a 'El hormiguero' y a Brocano? Lo cierto es que los dos primeros programas ... de 'Babylon show' no han podido ser más decepcionantes. Muy mal lo tendrían que hacer sus competidores para no superarle. Puede seguir tranquilo Pablo Motos cuando vuelva el lunes y David Broncano con como quiera que se llame su programa que comienza el día 9 en La Primera. Tendría que ser muy zoquete para no superar a 'Babylon'. Lo peor que le han podido hacer a Latre es que le hayan puesto a presentar un programa de variedades, lo que ya hacen Motos y Broncano. Ya saben ustedes, zapatero a tus zapatos. Es decir, Latre, a tus imitaciones, que en eso eres insuperable.

¿Qué haces promocionando el peor cine de la cadena? Este martes se trajo a todo el equipo de 'Odio el verano', la producción de Mediaset para estas vacaciones. Si el equipo hubiese ido a 'El hormiguero', la promoción habría quedado en segundo término, y se hubiese hablado de otra cosa. Si hubiesen visitado a Broncano, seguramente no hubiesen hablado de la película, que el propio presentador la desconocería, sino de cosas o juegos mucho más surrealistas. El programa inaugural del lunes resultó insoportable. Y reconozco que cuando apareció el seleccionador de nuestra selección de fútbol, cambié de canal. Pensé que habrían aprendido, y de hecho el martes empezó de forma muy brillante, con Milei y Díaz Ayuso entregándose medallas mutuamente. Pero en cuanto apareció el equipo de 'Odio el verano', sin gracia ninguna, el programa se hundió. No sé qué mentes tiene al frente esta 'nueva' Telecinco, que no da ni una. De hecho ya se anuncia una nueva temporada de 'Gran hermano'. Habrá que conformarse con eso.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión