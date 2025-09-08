HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Sigue en directo el acto de entrega de las Medallas de Extremadura 2025
Logo Patrocinio
Imagen del documental

Salud mental

Crítica de televisión ·

El mundo de los documentales en las plataformas es como un mar desconocido donde uno echa la caña a ver que pesca

Boquerini

Boquerini

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:19

El mundo de los documentales en las plataformas es como un mar desconocido donde uno echa la caña a ver que pesca. Y, a veces, ¡ ... bingo! Esto de la salud mental es un mundo muy complejo y desconocido del que hay quien huye como de la peste. Siempre he pensado que cuando encuentras a alguien con un problema de salud mental no hay que alejarse sino ayudar y tratar de entender. Esto vale para las adicciones pero, también para cualquier tipo de trastornos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los bomberos encuentran el cadáver de una persona que se precipitó desde el Puente Real
  2. 2

    Iván vuelve a casa en su lucha contra el Guillain-Barré
  3. 3 Muere Paqui Yáñez, presidenta de la asociación de vecinos de las 800 de Badajoz
  4. 4

    La Audiencia decidirá si Gallardo y Sánchez van a juicio el día 15
  5. 5 El suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes extremeños
  6. 6

    Pocas pero dulces: Las heladerías que resisten en Badajoz
  7. 7

    El hidropuerto de Alange ya solo espera que la Junta lo promocione para atraer visitas a la región
  8. 8

    La Feria de Mérida se despide con mal balance en el recinto del río Guadiana
  9. 9

    Las calles de Badajoz se llenan de luz, música y arte en la Noche en Blanco
  10. 10 Sigue en directo el acto de entrega de las Medallas de Extremadura 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Salud mental

Salud mental