La Resistencia año cero

El pasado jueves 'La resistencia' se despidió de sus espectadores de Movistar plus, que no de la televisión, hasta septiembre, donde reaparecerá en La 1 ... a las 21.30, justo después del 'Telediario' que acortará su duración a favor del programa de Broncano. No sabemos que titulo utilizará, si mantendrá el original, si se llamara 'La Resistencia en la Primera' o 'La Resistencia 2'. Tampoco se sabe si volverán a un teatro o se hará desde el Estudio 1 de Prado del Rey, es decir, que a estas alturas no sabemos nada salvo que el equipo parece que se mantendrá. En el momento de escribir esto, el canal La Resistencia de Movistar plus+ su emisión, repitiendo una y otra vez programas antiguos.

En La 1 'La Resistencia' deberá cambiar por fuerza. Por un lado porque su primera media hora entra dentro del horario protegido, porque una cosa es que se emita a medianoche como en Movistar, y otra que vaya a ser un epílogo del 'Telediario'. También deberá ajustarse a la normas que rigen la televisión pública. ¿Se imaginan a Broncano entrevistando, por ejemplo, a Jordi 'el niño polla', como ha hecho algunas veces en la plataforma de Telefónica? Hoy por hoy no, aunque sin duda todo podría suceder. Sería como abrir una rendija para que siga una avalancha de todo tipo de cosas. Este jueves el grupo Maná, que eran los entrevistados, se sorprendían del programa. 'Nunca hemos estado en un programa como este', decían, preguntándose si no habían tenido problemas con la censura. 'No', respondió Broncano. 'En Movistar son muy permisivos'. Esa permisividad en estos momentos, parece impensable en TVE. Quizá lo más importante sea que el 'prime time' se adelantará a las 21.30, compitiendo Broncano con Pablo Motos, con Carlos Latre, que llegará a Telecinco y con Wyoming. Un 'prime time' apasionante, que nos permitirá acostarnos a horas europeas.

