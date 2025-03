Ah!, qué tiempos aquellos cuando desde un medio se calificaba a los rivales de la competencia como 'Queridos compañeros...' Todo eran flores y guantes blancos, ... aunque entre ellos, en algunos casos, no se hablasen. Ahora esa elegante diplomacia ha saltado por los aires. La pasada semana tuvimos el penúltimo caso de estar a cara de perro entre dos cadenas, con una tercera apareciendo como colofón. Todo empezó cuando Ana Rosa, ¿quién si no?, en 'Tarde AR' de Telecinco, anunciaba como una exclusiva una entrevista desde Sax (Alicante) para hablar con varias mujeres que denunciban haber sido grabadas por su jefe en el baño de una gestoría. Hasta allí se desplazó una reportera del programa para entrevistar a las afectadas.

Todo era aparentemente normal hasta que el cámara del programa abrió el plano descubriéndose que en lugar elegido para la entrevista había otros medios, entre ellos un reportero de 'Y ahora Sonsoles', su gran rival desde Antena 3 (y eso que meses atrás ambas compartían trabajo en Mediaset), esperando turno para preguntar. Ana Rosa interrumpió la entrevista y encendida dijo: «Hay un compañero ahí que es de otra cadena. Le ruego que se salga del plano porque esto yo no lo he visto nunca». En esto de pelearse por un tema no hay diplomacia que valga, y lo menos importante fueron las afectadas.

Pero es que Ana Rosa no había dicho toda la verdad, las entrevistas estaban pactadas previamente. Y por si fuera poco tras este navajeo, apareció un tercer invitado no previsto: desde 'Mas vale tarde', de La Sexta, nos contaron que de exclusiva nada, que ellos ya habían entrevistado a las espiadas 24 horas antes. Ya ven como está el patio. Y a las afectadas ni caso, ¡que les den!