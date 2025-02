Comenta Compartir

No hay público 'pa' tanta' serie o, por lo menos no hay tiempo para verlas enteras. No es habitual que ustedes estén abonados a todas ... las plataformas de 'streaming' existentes; lo normal, si es que están abonados a alguna, es que sea a la que le ofrece su compañía de telefonía. Posiblemente oirán hablar de series que no pueden ver, y es frustrante, salvo que se quieran gastar un dineral en abonarse a todas las plataformas, y a las que vendrán, y que les sobre tiempo.

Pero parece que algo comienza a cambiar. Movistar ofrece su canal lineal Movistar Plus+, con cine, series y fútbol, a cualquier espectador, sea de la plataforma que sea, previo pago, por supuesto, pero ya es algo. La plataforma de Telefónica, además de seguir produciendo series -afortunadamente cortas- va a volver a apostar por el cine con películas que se verán antes en las salas, el mejor lugar para disfrutar de un visionado a lo grande, y no a través de la pequeña pantalla de un móvil o un portátil. Movistar ha anunciado que va a producir las nuevas películas de directores como Rodrigo Sorogoyen, Alberto Rodríguez, Oliver Laxe, Ana Rujas, e Icíar Bollaín, cuya 'Soy Nevenka' está ya en producción. Qué maravilla que apuesten por el cine en salas. En el fondo no es nada nuevo: 'Mientras dure la guerra' y 'Modelo 77' ya fueron producciones íntegras de la plataforma, y gran parte del cine español, por imperativo legal, está participado por Movistar. Presumiblemente, 2025 será un gran año para nuestro cine, y meses después de sus estrenos, lo será también para la plataforma cuando emitan esas películas. Y es que Movistar Plus+ se ha dado cuenta de que en 2023 sus dos películas más vistas han sido españolas.

