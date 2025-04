Comenta Compartir

Llevamos días mirando al cielo. No por esa invasión ovni que anunciaron los videntes y que no se ha producido, sino por ver si viene ... una tormenta, una granizada o incluso un ciclón. Los meteorólogos están que no dan abasto, les reclaman desde todas las teles. El pasado jueves temimos lo peor, y en director. El plató de 'Todo es mentira', en Cuatro se quedó a oscuras. `¡Se ha ido la luz! Gritaron los intervinientes. Podía ser que con tanto tejemaneje a Cuatro se le hubiese olvidado de pagar el recibo de la luz pero no, fue cosa de un rayo y solo duró 30 segundos gracias al grupo electrógeno de la cadena de Fuencarral que entró en funcionamiento devolviendo la corriente al plató.

Risto Mejide con suma tranquilidad explicaba: El generador de Mediaset ya está en marcha, aunque, por si acaso, añadía: «Vamos a darnos prisa en terminar no vaya a ser que se quede sin combustible, que no se cuando dura». Siempre al quite, Antonio Castelo remató: »Y si nos quitan pondrán a Ana Rosa». ¡Que gran momento!, adelantando que Ana Rosa se va a convertir en la reina de las mañanas, de las tardes y quién sabe si de las noches de Mediaset. Vamos a tener a Ana Rosa hasta en la sopa. Casi a la vez, en La Sexta, 'Más vale tarde' se explayaba en la información meteorológica con su multitud de corresponsales a pie de calle desde los puntos en alerta roja. Y cuando preguntaron a la chica del tiempo de turno cuanto iba a durar Un mes respondió como si tal cosa. Cristina Pardo saltó como si hubiese mentado a Bercebú: '¡Un mes!' Que buenos momentos nos están proporcionando las tormentas y las inundaciones. Seguramente cuando ustedes lean esta columna el lunes habrá seguido lloviendo y, quien sabe, si hasta chuzos de punta.

