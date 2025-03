Boquerini Viernes, 3 de febrero 2023, 16:45 Comenta Compartir

Por sistema, siempre es mucho mejor hacer un programa en directo que grabado, aunque sea dos horas antes. Pero muchos temen al riesgo. En un ... directo siempre puede pasar algo no previsto, y no me refiero a que se caiga un foco, cosa que ha ocurrido algunas veces. Pienso en esas conexiones con la calle, donde el mindundi de turno que pasa ante la cámara creyéndose muy gracioso queriendo hacer el payaso, o por detrás de un entrevistado queriendo eclipsar lo que esta contando para que los espectadores le presten más atención a este fulano, hace una bobada. Hay casos más graves cuando el fulano se empeña en interrumpir al entrevistador con mil argucias, entre las que los gestos obscenos, sobre todo si son entrevistadoras, cada vez proliferan más.

Pero lo peor ha ocurrido esta semana en 'Hablando claro' de TVE, cuando el programa no lo torpedea un mindundi que pasaba por allí, sino un entrevistado. Y no uno cualquiera, sino José María de la Cierva, hijo de aquel historiador franquista que era Ricardo de la Cierva, el que, cuando el rey nombró a Adolfo Suárez presidente del Gobierno posibilitando el inicio de la transición, dijo aquello de «que error, que inmenso error» porque no era Fraga el candidato elegido. Una frase que desacredita a cualquier historiador. Pues José María de la Cierva iba a ser entrevistado en Cazalegas (Toledo) sobre la gestión de las multas de tráfico. Y este mindundi, haciendo oídos sordos la la pregunta, respondió insultando al reportero, a TVE y hasta al presidente del Gobierno. Debía pensar que las leyes no iban con él o que aún estábamos en 1940. Por supuesto ha sido denunciado, no ya por saltarse cualquier decoro, que también, sino porque no se puede vivir insultando a quienes le venga en gana.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión