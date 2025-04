Loreen, Paulina y Eva

Comenta Compartir

Después de semanas calentando el ambiente por Loreen, todos esperábamos la reacción de Eva Soriano ante el triunfo en Eurovisión de la cantante sueca: Les ... pongo en antecedentes para quienes aún no lo sepan: Loreen arruinó una gala que presentaba Eva Soriano en Tenerife cuando la cantante, que solo debía interpretar un tema, decidió interpretar casi todo su repertorio rompiendo el ritmo de la gala. Desde su show semanal, 'Showriano', en Movistar Plus, iba metiendo pullitas, como quien no quiere la cosa, conforme se acercaba Eurovisión. Y tras el triunfo de la sueca, en sus redes sociales, confesó lo que le supuso asistir en directo de su triunfo. Sin embargo, al miércoles siguiente fue Paulina Rubio, que no se quitó las gafas de sol en ningún momento del programa, quién le arruinó el momento de la venganza, todo esto dicho con todo el cariño del mundo, porque Paulina estuvo muy bien.

Siempre he dicho que Eva Soriano es una de las grandes del humor. Su maestro es Andreu Buenafuente: Ella también tiene un hueco para la improvisación, pero lo hace cantando. Domina los resortes del humor como nadie, y sabe reírse de sí misma. Y 'Showriano' es una producción de El Terrat, la empresa de Andreu. Cuando se filtró lo que le pagaba TVE por su anterior show, 'La noche D', un pastón, cogió el toro por los cuernos y supo asumirlo con naturalidad. Siempre he pensado que la gente que vale tiene que estar bien pagada, y Eva es de las grandes. Movistar ha acertado con ella después de meses dando palos de ciego con mujeres humoristas que no se merecen serlo. 'Showriano' sabe a poco: media hora de risas una vez a la semana. Y sabe compaginarlo con su late morning radiofónico. ¡Larga vida a la Soriano!

