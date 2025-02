Estos días de puente y mal tiempo son propicios para recuperar series pendientes o revisar viejas películas. El canal TCM dedicó gran parte del pasado ... lunes a los inolvidables melodramas de Douglas Sirk, director que siempre se proponía, y conseguía, que los espectadores llorasen a lágrima viva. Ahí están 'Tiempo de amar, tiempo de morir' o 'Imitación a la vida'. Siempre se dijo que para ver una película de Douglas Sirk había que tener un pañuelo a mano, y no importaba cuantas veces se vieran, siempre emocionaban y provocaban lágrimas. Hoy día Pedro Almodóvar es uno de sus alumnos más aventajados, así como también un francotirador como Todd Haynes, que en 'Carol' intentaba superar al maestro.

Para una generación de españoles, Douglas Sirk es un director inolvidable, no por sus estrenos, que llegaban con cuentagotas, sino por un inolvidable ciclo que le dedicó TVE con todas sus películas. Además envió al director Antonio Drove, un apasionado del cine que sabía contarte como nadie 'El hombre que mató a Liberty Valance', a entrevistarle a su casa en Suiza. Aquella deliciosa y larga entrevista se fragmentó y se fue emitiendo como prólogo a cada una de sus entrevistas. Eran los tiempos en que para programar en televisión se tenía un criterio que hoy falta. También el canal Clásicos, de Movistar Plus+ ha dedicado tardes enteras a cineastas con Alfred Hitchcock, Fritz Lang o ayer, día 1, al Clint Eastwood actor, pero en estos casos, como no los promociona como es debido, nadie se entera. Las películas de TCM de Sirk las pueden recuperar. E incluso también aquella mítica entrevista de Drove, que se ha publicado en un libro, 'Tiempo de vivir, tiempo de revivir. Conversaciones con Douglas Sirk', que es fabuloso. Todo está su favor para que puedan derramar gruesos lagrimones.