Este pasado domingo Gonzo en 'Salvados' nos ofreció una interesantísima entrevista con Aitana Bonmatí, una de nuestras deportistas jabatas de la selección española de fútbol. ... La futbolista, considerada mejor jugadora del Mundial y nominada al Balón de Oro, mostró inteligencia y sentido común muy por encima de sus colegas masculinos machirulos que solo parecen preocuparse por sus multimillonarias nóminas.

La entrevista a Aitana estuvo arropada por declaraciones del resto de nuestras deportistas que en los últimos meses han arrasado en medallas y campeonatos en todo tipo de deportes. Aitana se refirió a la lucha de las futbolistas por conseguir mejores condiciones. «Faltan muchos años para llegar a esa igualdad y espero que algún día lleguemos y que nos podamos dedicar a lo que realmente nos gusta»0, reconocía cuando se comparaba sus modestas nóminas con la de la misma categoría masculina.

La emisión de 'Salvados' del domingo se retrasó una hora para no solaparse con el fútbol masculino, ofreciendo antes la repetición de la entrevista con Mario Conde. ¡Cuantísimo daño hace esa contraprogramación que ya todas las cadenas asumen a cara descubierta, sin pensar para nada en el respeto a sus espectadores! La Sexta, en el informativo previo a 'Salvados' anunciaba que a continuación iba la entrevista con Aitana Bonmatí, aunque después comprobamos que esta se retrasaba una hora.

Volviendo a Aitana, solo no quiso responder a Gonzo en dos cuestiones, explicando su decisión: una para respetar a Jenni Hermoso y otra por no crear polémica. El final de la entrevista fue clarividente. Cuando Gozo le preguntó si creía que Rubiales hubiera preferido que no ganaran el Mundial, respondió: «Hostia, ¿te tengo que contestar?». Brillante y jabata Bonmatí, que se le entendía todo.