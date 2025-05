R. C.

Con menos de siete días de diferencia han surgido en dos cadenas, La Sexta y Telecinco, sendos programas concurso sobre generaciones, que no generacionales. El ... de La Sexta, 'Generación Top', lo presenta Ana Pastor, que ahora se promociona como chica para todo, que lo mismo modera un debate electoral, hace enjundiosas entrevistas políticas o presenta un concurso, como es el caso. En el caso de Telecinco, 'La mejor generación' es también un concurso, pero musical, como si no hubiese ya bastantes. Lo presenta Lara Álvarez, cuyos últimos trabajos en Mediaset no han dado el resultado esperado. La primera diferencia entre ambos concursos salta a la vista. Mientras 'Generación Top' es ágil y dinámico, 'La mejor generación' es pesado y plomizo.

En el concurso de Ana Pastor los participantes son personajes famosos (ya empieza a cansar que las cadenas recurran cada dos por tres a personas populares metidas en programas ajenos a lo que destacan). Aquí son tres grupos de famosos agrupados por edades: la generación yeyé, que incluye a los nacidos entre 1943 y 1967; la generación guay, con aquellos famosos que nacieron entre 1968 y 1987 y la generación 'like', la más joven, en la que están quienes nacieron entre 1988 y 2005. Las tres generaciones cuentan con el apoyo del público en un típico concurso de preguntas y respuestas. En 'La mejor generación' también concursan famosos, es este caso cantantes, que deberán interpretar temas de sus respectivas épocas y el público decide al ganador. En el debut no funcionó demasiado bien este concurso. Parece que Mediaset tiene una mano negra que arruina sus novedades. Aunque para programa generacional el 'Cachitos' del martes en La 2 dedicado a las canciones de los 60. Aquello sí que fue una gozada.

