Feliz año a todos. Televisivamente hablando, la despedida de 2024 tuvo tan poca imaginación como las de décadas precedentes. Destacó, como siempre, José Mota y ... sobresalió Broncano y Lalachus, las grandes novedades de esta Nochevieja en TVE. Ha sido un año en que La 1 ha recuperado los laureles perdidos gracias a 'La hora de La 1' y 'La revuelta'. El programa de Silvia Intxaurrondo ha sabido imponerse a sus competidores y ser líder de audiencia un día sí y el otro también. David Broncano ha sido líder, por la mínima pero líder, a la hora de cenar frente a 'El hormiguero'. La televisión pública ha recuperado laureles perdidos y es de esperar que sigan afinando.

Lalachus ha sido la gran revelación del año finalizado, y en las uvas supo mantener el tono con enorme empatía. Broncano tampoco estuvo mal. Lo más sorprendente es que trolease a sus vecinos de balcón de Antena 3 con Alberto Chicote y Cristina Pedroche que repetían el ritual de las campanas basado en el vestido que iba la lucir la presentadora. Al final la pareja de Antena 3 volvió la cabeza y les saludaron. Los de Mediaset habían tirado la toalla y se fueron a dar las campanadas desde no sé dónde; y en La Sexta Cristina Pardo y Dani Mateo hicieron lo que pudieron, que fue poco por el abuso de anuncios.

Además del troleo, la otra anécdota de Broncano es que se atragantó con las uvas, que no se sabe si fue un gag, aunque no lo parecía. Los presentadores no suelen comer las uvas por esto mismo. El resto de la noche se prolongó con los aburridos musicales de siempre hasta que este primero de enero nos despertamos con el Concierto de Año Nuevo. Poco después, el atentado de Nueva Orleans nos ha devuelto a la 'normalidad'. ¡Feliz año nuevo!