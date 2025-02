Dos visiones

Comenta Compartir

La casualidad (o no) hace que coincidan en emisión 'Horizonte' en Cuatro y 'Conspiranoicos' en La Sexta en las noches de los jueves. El primero ... ha sido un propagador de bulos, aunque después se ha arrepentido de algunos, y el principal objetivo del segundo es desmentir 'fake news', uno a uno y con datos. 'Horizonte' dijo el jueves pasado que no iba a ahondar en la polémica, pero inmediatamente después puso capturas de pantalla de La Sexta, con su logo algo difuminado aunque no lo suficiente como para que no se adivinase el canal al que pertenecían las imágenes.

'Conspiranoicos', por su parte, se prolonga hasta las dos de la madrugada. De esta manera, los espectadores de Iker Jiménez, cuando finalizó su programa, pudieron pasarse al de la competencia y contrastar, si es que lo desean, las informaciones. El otro día se centró en los bulos sobre el Ejército y la Cruz Roja. ¡Manda huevos que los bulos no dejen en paz ni instituciones tan respetables! En 'Conspiranoicos' dicen siempre que, ante si creer o no un bulo, se use siempre el sentido común. Sabio consejo. El programa de Jokin Castellón, su presentador y responsable, resulta imprescindible en estos tiempos en que cualquier iletrado con una red social a su alcance, se inventa, propaga y retuitea bulos a tontas y a locas. Es más, sugiero a La Sexta que en vez de tantas repeticiones de 'Equipo de investigación', repitiesen emisiones de 'Conspiranoicos'. Seguro que a Gloria Serra, su responsable, no le iba a importar que la suprimiesen de las mañanas del fin de semana. Y en cuanto a Iker Jimenez, que eche un vistazo a la miniserie documental de Movistar Plus+ 'Ummo', que ahí también se contaba cómo se crea un bulo, en este caso sobre alienígenas.

