'Usted está aquí' es la frase que aparece en los mapas junto a un punto rojo para que no nos desorientemos. Ahora es también ... la interesante conversación por capítulos y en diferentes escenarios, entre David Trueba y El Gran Wyoming, que ha empezado a emitir La Sexta, de dos en dos, después de llevar un año disponible en Atresplayer. No ha perdido actualidad. Se trata de saber, no solo dónde estamos, sino también de donde venimos y a donde vamos. Trueba y Wyoming a dieron momentos inolvidables de la televisión hace muchos años con aquel 'El peor programa de la semana', que fue censurado a la tercera emisión, no por lo que se había dicho sino por lo que se podía decir. ¡Ni Berlanga lo hubiese ideado mejor! Estaba previsto entrevistar en directo a Quim Monzó y TVE dijo entonces que por ahí no pasaba.

David Trueba y Wyoming son dos tipos muy interesantes y siempre tienen cosas que decir. 'Usted está aquí' no es una entrevista al uso sino toda una conversación, en la que ya explicó Wyo que si se pone a hablar ya no para. Uno de los temas que se tocaron fue el de los bares. Nada mejor que un bar como punto de reunión y convergencia entre diferentes personas ¡Bares, que lugares! que se cantaba en los 80. Una mirada lúdica a lugares donde se inició y cantó mucho Wyoming. También se conversó sobre la relación entre el humor y la política, un tema donde Wyo se ha llevado muchos palos por ser quién da la cara en 'El intermedio', cuando solo es el presentador, y el programa tiene a unos guionistas y directora propios. A veces quienes siembran su odio sobre la tele no tienen ni idea de como funciona un programa.

