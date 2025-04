Se dice que todo lo que es susceptible de empeorar, empeora. Esto se puede aplicar con total seguridad a la televisión. Me detengo en dos ... muestras de las muchas con que las teles nos 'deleitan' cada día: la primera es 'Ni que fuéramos shhh', en Ten, que busca recoger el testigo de 'Sálvame' degradando aun más el contenido. Lo presenta Maria Patiño, amamantada a los pechos del programa de Mediaset, que ahora vuela por su cuenta, y que el otro día nos enseño su ropa interior en directo en un momento no previsto del programa.

La otra muestra está en Max y la presenta Marta Flich: 'Naked Attraction', una especie de 'reality' en busca de pareja, donde los candidatos y candidatas deben elegir a su media naranja no por sus cualidades intelectuales ni por afinidades sentimentales sino por su físico. Y el elegido o elegida acaba en pelota picada (la cámara se recrea mostrando todo tipo de intimidades) antes de que la pareja decida probar si además hay otro tipo de afinidades.

'Ni que fuéramos shhh...', no tiene casi presupuesto, lo que no es óbice para que vaya ganando audiencia en un canal que siempre ha estado bajo mínimos. Su objetivo es hacerse con la audiencia de las tardes y desbancar a Ana Rosa. Pues no sé que es peor. En 'Naked Attraction' no se andan con chiquitas. El objetivo es dejar a la gente en pelotas, en el sentido más literal del término. No sé qué hace Marta Flich tan tapada entre tanto cuerpo que son un repulsivo a la lujuria. Seguimos cuesta abajo. No quiero imaginar a Broncano en septiembre en La 1 preguntando a sus invitados cuantas relaciones sexuales han tenido en el último mes, justo después del Telediario. Y ya no queda sitio para referirnos a Tárrega y su 'La vida sin filtros', que también tiene tela. Otro día.