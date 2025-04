Sin conexión

Había expectación por ver como funcionaba 'El Late Xou', habitual de La 2, en La Primera tras 'La Revuelta', el pasado martes. Aunque era la ... única vez que 'La Revuelta' había anunciado un invitado con antelación, Marc Giró, de 'Late Xou', para promocionar su programa que iba a continuación, finalmente la entrevista no se produjo y en el programa de Broncano, aunque arrancó anunciando una conexión especial, no hubo ninguna mención a lo que les seguía.

Según ha indicado TVE la entrevista no se produjo porque con Marc Giró en Barcelona y Broncano en Madrid, la conexión era de tan baja calidad que no se podía emitir. Sorprende que 'La Revuelta' haya realizado hace poco una conexión perfecta con los alpinistas españoles en el Everest y que no consiga una de calidad con Barcelona. Tras Broncano, Marc Giró inició su 'Late Xou' como si tal cosa, es decir, como si siguiera en La 2, como todos los martes. Y presentó a un nuevo colaborador, Pepe Colubi, hasta ahora un de los humoristas 'de plantilla' en 'Ilustres ignorantes' de Movistar Plus+, al que no sabemos si le dejarán compaginar ambos canales o Telefónica decidirá prescindir de él.

Habrá que ver si 'Late Show' pasa a emitirse definitivamente en La 1, como parece ser el deseo de TVE, o regresa a La 2, como habían dicho en caso de que la audiencia no respondiera. Pero la audiencia del martes respondió, es más, estuvo muy bien: 'La Revuelta' un 15.7% de 'share' (fue lo más visto del día) y 'Late Xou' un muy digno 13,4 %. Por cierto, que aunque Emma Suárez, invitada de Giró, siempre es un valor seguro, lo mejor de este fue su monólogo inicial sobre las terapias para 'curar' la homosexualidad. Va ser verdad que TVE está cambiando y que se va pareciendo a la España real.