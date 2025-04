Hace 30 años significó la cumbre de la telebasura. Todas las televisiones como aves carroñeras en busca de sus presas. Fueron escenas de vergüenza ajena, ... de las que parecíamos que habían conseguido librarnos. Evidentemente me refiero a las niñas de Alcàsser y su horrendo crimen. La Sexta entre el martes y anoche, lo resucitó envuelto, eso sí, como si fuese un documental de investigación. 'Anglés: historia de una fuga' es su título, en relación a Antonio Anglés, el principal sospechoso de los horrendos crímenes.

Es fácil hacer un documental: se grabaron tantas imágenes de aquello, que hay carroña de sobra por donde hincarle el colmillo. Los espectadores, al menos en la primera de las dos entregas de esta truculenta historia, no estuvieron mal, más de un 7% de 'share', lo que para la cadena es un éxito. Lo que no sabemos si aquellos que se pusieron ante el televisor buscaban más morbo, aunque no se contó nada que no se hubiese dicho ya muchísimas veces.

Esta historia de una fuga está narrada con ritmo y se incide en todos los errores en la investigación de los crímenes, nada que no supiéramos. Se han buscado testimonios que no aportan nada nuevo -si acaso que Anglés tuvo que contar con un cómplice, un marinero del barco británico en el que se coló como polizón-. Pero eso ya se había analizado en las investigaciones. De los crímenes de Alcàsser han pasado 30 años (precisamente la emisión ha buscado coincidir con el aniversario) y seguimos enganchados a tanto horror. Permanece en la memoria de los espectadores, pero sobre todo por el morboso despliegue de las televisiones. Deberían pedir perdón a la audiencia.