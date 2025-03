¿Nos cambió la vida la pandemia, como decían? Pues parece que no, al menos no lo suficiente. Durante el confinamiento aplaudíamos comportamientos ejemplares, como ... los sanitarios, pero a la vez, a la chita callando, había miserables que buscaban enriquecerse, como el caso de las mascarillas. TVE dedica la noche de este jueves a una programación especial con motivo de los cinco años de la covid-19.

Es una emisión conjunta en La 2 y el Canal 24 horas, con un debate conducido por Xavier Fortes y a continuación el documental '7291'. Me imagino que. llegados a une punto, algunos de ustedes se estarán frotando los ojos ¿'7291', ese documental sobre lo sucedido en las residencias geriátricas de la Comunidad de Madrid, que los enemigos de la libertad de expresión han hecho todo lo posible por taparlo, censurarlo o manipularlo? Sí, ese y en TVE.

El título de '7291' se refiere al número de víctimas de ancianos ingresados en residencias, que murieron solos, sin ayudas, sin cuidados paliativos y sin que se permitieran a sus familiares despedirse de ellos. Ancianos a los que se prohibió trasladar a los hospitales, ancianos acogidos a la Seguridad Social, porque los que tenían una sanidad privada fueron hospitalizados rápidamente y el algunos casos pudieron salvar sus vidas.

Está muy bien que TVE emita el documental, para que no se olvide lo sucedido y para que no se repita, aunque dudo mucho que los de siempre, entre ellos algunos médicos que olvidaron que habían hecho su juramento hipocrático, vayan a rectificar ahora. Ya sabemos que la compasión y la humanidad es algo ignorado por muchos. Allá ellos, pero de lo que se trata es que no nos contagien. '7291' es una película absolutamente necesaria, una película urgente e imprescindible que, al margen de víctimas y familiares, habla de todos nosotros, los seres humanos.