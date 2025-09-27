HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 26 de septiembre, en Extremadura?
Logo Patrocinio
La veterana periodista ha reinado en las mañanas durante 18 años. R. C.

Ana Rosa ya no es la reina

La presentadora de Telecinco pelea para recuperar el liderazgo que mantenía antes de su fallido traslado a la tarde mientras La 1 gana enteros de la mano de Silvia Intxaurrondo

Mikel Labastida

Sábado, 27 de septiembre 2025, 01:01

Las mañanas, televisivamente hablando, no interesaron en España hasta que en 1987 Jesús Hermida se puso al frente de ellas. Pilar Miró le encargó que ... revitalizase una franja que hasta entonces se consideraba poco interesante porque se creía que el público que a esas horas podía estar en casa preferiría otros medios como la radio y que no prestaría atención a la pantalla. Se equivocaban los que así lo consideraban. Hermida trasladó algunas ideas de la tele americana para crear un programa contenedor en el que la audiencia lo mismo pudiera encontrarse una serie, una actuación musical o una tertulia. Y funcionó. Funcionó tanto que la fórmula, con variaciones, se ha mantenido hasta nuestros días.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La joven hallada en su piso de Badajoz tras un incendio presentaba heridas de arma blanca
  2. 2

    El incendio de Badajoz tras el que se halló muerta a una joven tenía dos focos
  3. 3 Un pequeño pueblo de Extremadura lleva su aceite de oliva virgen extra a Japón
  4. 4 Una conductora de 22 años choca contra una farola en Badajoz
  5. 5 Acaba de mudarse a Badajoz y su hermana hace un original llamamiento para encontrarle un grupo
  6. 6 El conductor de un autobús escolar en la provincia de Cáceres triplica la tasa máxima de alcohol permitida
  7. 7 La emotiva sorpresa de un instituto extremeño a su profesora: convierten los pasillos en su camino hacia el altar
  8. 8

    Recurren la prisión provisional del joven investigado por la muerte de Jonathan en Cáceres
  9. 9

    El Puente Real contará con una rotonda próxima a la avenida de Elvas
  10. 10 Viajan en tren de Don Benito a Cabeza del Buey para robar en las máquinas tragaperras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Ana Rosa ya no es la reina

Ana Rosa ya no es la reina