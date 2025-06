Viaje de ida y vuelta a Orán

Elena Sierra Viernes, 13 de junio 2025, 23:04 Comenta Compartir

La última novela de la superventas María Dueñas, la autora de la famosísima 'El tiempo entre costuras', vuelve a cruzar el Mediterráneo para acompañar a ... una protagonista de nombre Cecilia en sus andanzas por Orán y alrededores. Cecilia es una de tantas personas españolas que, buscándose la vida, huyendo de la miseria (y hasta de su propia identidad: nunca sabremos su nombre real), intenta construir presente y futuro en la colonia francesa. No está nada fácil, ya que los españoles tenían que cambiar de lengua y de costumbres y, en principio, para ellos eran los trabajos más precarios –también para otros inmigrantes y para los argelinos de origen no francés–. La historia suena actual, no está de más recordarlo. La novela da muchísimos detalles sobre el día a día de aquellos trabajadores muy bien integrados en la narración, sin que entorpezcan la lectura, cosa que se agradece (hay mucho 'erudito' incapaz de hacer buen uso de la documentación en la ficción).

El único pero a una historia que se lee de corrido es que, al llegar a la guerra de la independencia de Argelia y toda aquella violencia, el personaje, que no ha tenido problema en significarse en otros momentos, de repente cuenta lo que sucede con muchas precauciones, con una voz que no parece la suya, sino más de hoy que de entonces. Es algo habitual en este tipo de libros, supongo que porque nadie quiere que le saquen cantares aunque quien habla sea un personaje de ficción. Por si un día volvemos María Dueñas. Editorial: Planeta. 536 páginas. 23,90 euros

