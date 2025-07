La UCO fascina a Francia

Bernard Minier (Beziers, 1960) comenzó a publicar en 2011 y en muy poco tiempo se convirtió en uno de los nuevos clásicos del género negro ... europeo. Uno de sus grandes hallazgos fue el comandante de la Policía de Toulouse Martín Servaz, un refinado agente –y muy torturado– inmerso en tramas criminales que tienen lugar en el Pirineo francés. Minier arrasó en ventas en Francia y de repente la UCO se cruzó en su camino. En 2023 publicó 'Lucía' (Salamandra), una trama en la que una agente de la Guardia Civil, Lucía Guerrero, perteneciente a la unidad de élite del instituto armado, se las ve con un criminal demente y con alma de artista. Las montañas pirenaicas dieron paso a Salamanca. Esta investigadora vuelve ahora con una novela – 'Olvidadas'– en la que Galicia y Cuenca son el escenario de una serie de crímenes. Que un autor francés narre historias de la Guardia Civil no es casual. Detrás se encuentra el complejo proceso creativo que busca seguir atrapando a su público.

Minier, además, ha presentado su novela en España en un momento insólito. La UCO que aparece en sus páginas es la misma que ha investigado las tramas de corrupción en la dirección del PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez y se ha colocado en el centro de la política nacional. El escritor francés, sin embargo, mantiene una diplomática distancia sobre todas las noticias que están causando un terremoto político y se niega a explotar el morbo que podría despertar el promocionar su novela como una historia de la UCO. «Mire, solo sé lo que he visto en la televisión. No puedo opinar de cuestiones de las que no tengo toda la información», asegura con una discreción versallesca.

¿Y por qué eligió la UCO? «Es muy sencillo. Me centré en la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil porque es un equipo muy especial. Los envían a todos los lugares de España donde hay un caso complicado por resolver, así que permite contar historias en diferentes escenarios. En Francia no sucedería algo parecido, ya que los casos los investiga la Policía de cada demarcación. Con la UCO podía hacer que mi protagonista viajase por todo España y que mi público, que mayoritariamente es francés, accediese a una geografía que le puede resultar desconocida e interesante».

«En Francia, las turbulencias sociales van acompañadas de estallidos violentos»

Minier no caminaba a ciegas al trasladar la acción desde Francia al otro lado de los Pirineos. «Mi madre nació en España, así que puedo decir que tengo sangre española. Pero es que yo venía mucho aquí durante mi juventud y puedo decir que he vivido la Transición, el golpe de estado de Tejero, la Movida, las evoluciones sociales…. Para mí era natural situar la acción en España», afirma en un castellano perfecto. En este sentido, el autor reconoce que la apuesta por España busca también huir del tópico y del lugar común. «Mi idea al crear a Lucía era que pudiese viajar a lugares extraordinarios, y que pudieran ser un escenario casi cinematográfico. No quería llevar a mi personaje a Toledo o a Sevilla, unas ubicaciones demasiado turísticas y que mi público principal, el francés, conoce perfectamente. Y mucho menos enmarcar la acción en Barcelona, donde das una patada a una piedra y aparece un escritor de novela negra».

En otro autor, esa búsqueda de nuevos espacios podría sonar a pintoresco y casi folclórico. Minier lo evita con una descripción puntillosa y muy verosímil. «Intento ser muy riguroso. Estoy orgulloso de haber descubierto, por ejemplo, lugares que los propios gallegos no conocían. Y me ha sucedido lo mismo con algunas supersticiones y creencias antiguas como la de las personas a las que 'les da un aire'. Me encanta mi trabajo, que es casi de periodista, de ir a un lugar y reunir todos los detalles de los que soy capaz».

Inventores de la guillotina

Pero en 'Olvidadas' hay algo más. En la trama, dos historias avanzan de forma paralela. Por un lado, un criminal obsesionado con mujeres trabajadoras en Galicia y, por otro, el asesinato de la mujer más rica de España, cuyo cadáver aparece bajo la pintada 'Muerte a los ricos'. «Creo que vivimos en lo que Romain Gary definió como 'sociedad de la provocación', en la que la ostentación del lujo se mezcla con el desamparo. He querido contar esas dos historias porque en Francia es normal que las turbulencias sociales vayan acompañadas de un estallido de violencia. Basta recordar el movimiento de los chalecos amarillos o las oleadas de coches quemados en algunos momentos de tensión. En España eso no existe. Los movimientos de protesta son más pacíficos».

Minier vuelve a ser diplomático al ser preguntado por esa diferencia social entre dos países fronterizos. «¿A qué se debe? No lo sé. Creo que en Francia cuando una cabeza se eleva la cortamos. Acuérdese de que nosotros creamos la guillotina y por eso algunos movimientos violentos nos parecen naturales».