El tránsito entre palabra e imagen Memoria y lenguaje se alían en esta nueva propuesta del MACE de Elvas

Martín Carrasco BADAJOZ. Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

'Um silabário por reconstruir', que pueden disfrutar en el MACE de Elvas, es la nueva puesta en valor de la Colección Cachola a partir de una amplia selección de sus piezas, que son las que conforman el grueso de la exposición, y la inclusión de otras pertenecientes a la Coleção da Caixa Geral de Depósitos y CACE/Coleção de Arte Contemporanêa do Estado.

Capas narrativas. De ahí esta idea de 'silabario', de juego de fragmentos y nuevos significados, que en palabras de los comisarios José Maçãs de Carvalho y Tiago Candeias, nos conducen a un universo literario, «Ligado al tiempo elegido, presentando obras demostrativas de un tránsito entre lo visible y lo decible (la imagen y la palabra), y otro motivo que surge de la inclusión del concepto de narración (la condición para la presencia de un potencial narrativo en las obras) en el sentido en que es creada la narrativa principal, común a los cuatro espacios, a la que se suman narrativas «incrustadas», con piezas diferentes en cada uno de los lugares».

Um silabário por reconstruir MACE. Elvas. Ruada Cadeia. Comisariado: José Maças de Carvalho y Tiago Candeias. Hasta el 19 de octubre.

Poética de la máquina. Descubrimos piezas de, entre otros artistas, Alberto Carneiro, Bruno Pacheco, Gerardo Burmester, Ilda David, Croft, Rui Chafes, Susana Guardado, Shirin Neshat, Tiago Madaleno, Andreia Santana, Waltercio Caldas, Pedro Gomes, Patrícia Garrido, Pedro Proença, Ana Jotta, Adriana Proganó, Inês Brites, Joana Pimentel, Mafalda Santos, João Leonardo, José Loureiro, João Onofre, Luísa Cunha, João Tabarra, João Pedro Vale, Isabel Carvalho, Thurston Hopkins, Manuel Caeiro, Nuno Sousa Vieira, Lourdes de Castro, Elisabete Fiel, Gil Heitor Cortesão, Bárbara Bulhão, Armando Acevedo, Ricardo Jacinto,... que se despliegan en acertados 'montajes' (uso el plural porque cada una de las salas posee el suyo propio), así, en la última planta, Cristina Ataíde y su dibujo sobre papel 'Montanha#35' de la serie 'Todas as Montanhas do Mundo' (2010) junto a la 'silla' 'Dead Zone' (2018) de João Marçal. Por otro lado, no pasa desapercibida la instalación de Pedro Cabrita Reis 'H. Suite (XII)' (1993), verdaderamente portentosa, perteneciente a la Col. da Caixa Geral de Depósitos, un dispositivo en torno a la arqueología de la memoria y su construcción como máquina imposible. Pura poética.

Un silabario, en definitiva, como metáfora de la reconstrucción simbólica de la mirada y sus múltiples capas de signifcados.