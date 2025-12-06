Thomas Hirschhorn, envoltorios y demás fakes...

Fruto del bagaje personal suelen aflorar múltiples conexiones cuando contemplamos una muestra, máxime si asistimos sin tener referencias previas del artista. Esas primeras impresiones desprovistas ... de andamiaje teórico son muy reveladoras. Me ha sucedido con Thomas Hirschhorn (Berna, 1957), en el Museo Helga de Alvear, donde asistí a la rueda de prensa no sin antes visitar a solas la exposición en cuestión, 'Thomas Hirschhorn: My Atlas # Our Atlas', comisariada por Sandra Guimarães, gran conocedora de la obra del creador suizo, con el que ha trabajado en varias ocasiones. «My Atlas –defiende Guimarães– constituye una interpretación personal del concepto de 'atlas', inspirado por el 'Atlas Mnemosyne' de Aby Warburg, que actúa como hilo conductor al conectar no solamente las obras del artista, sino también, y con particular pertinencia en el contexto actual, la manera en que lo individual se entrelaza con lo colectivo».

Anti-monumento. Nos percatamos de estos nexos entre lo individual y lo colectivo en el Edificio Nuevo, donde me topé con las instalaciones –verdaderamente portentosas' Fake it, Fake it– till you Fake it' (2024) y 'Power Tools-Workshop' (2007/2025). Lo más parecido a un 'anti-monumento'. Por un momento pensé –a la manera del dadaísta Schwitter– en un 'Merzbau' contemporáneo: una suerte de construcción 'acartonada' repleta de falsos gadgets tecnológicos, móviles, ordenadores, teclados, tarjetas bancarias, silueteado de soldados y tanques, escenas de ruina y destrucción, mobiliario, todo tipo de instrumentos de carpintería, IA, vídeojuegos... y una legión de emoticonos -tienen mucho de enmascaramiento- que penden del techo con sus sonrisas bobaliconas de aprobación. Eso sí –como digo– re/vestido de materiales encontrados, productos de consumo masivo, cartón, plástico y muchos metros de cinta adhesiva, envuelto todo en una estética de intencionada ascendencia povera, no en vano, «La calidad es un argumento usado para construir un sistema de exclusión» (Hirschhorn dixit).

Thomas Hirschhorn: My Atlas # Our Atlas Museo Helga de Alvear. Cáceres. C/ Pizarro, 10 Comisariado: Sandra Guimarães Hasta mayo de 2026

Collage/Otro. Por otro lado, en la rueda de prensa, Hirschhorn abundó en la idea de arte como una herramienta que le sitúa en la realidad, «Quiero usar el arte como herramienta para establecer un contacto con el Otro –esto es una necesidad– y estoy convencido de que el único contacto posible con el Otro se da 'uno a uno', en igualdad de condiciones». A tal fin responde el uso del collage, que despliega en un total de 45 paneles, donde se generan conexiones, dinámicas, tensiones o yuxtaposiciones en continuo crecimiento y a partir de fotografías, documentos, dibujos, bocetos, referencias... No olviden coger en la recepción del Museo una guía que da cumplida cuenta de los mismos, contiene además 'My Atlas', un esclarecedor texto donde el propio artista reflexiona sobre el sentido de su obra. Durante la visita guiada nos detuvimos en el panel número 41, de plena actualidad, con recortes de prensa sobre la guerra de Ucrania; y en el 29, que tiene relación con 4 vídeos (2007) dedicados a los pensadores Spinoza, Deleuze, Gramsci y Bataille. En otros casos, un collage del pasado –verbigracia el de la artista dadá H. Höch– se relaciona con un motivo actual, o asistimos a nuevas realidades fruto de collages que no tienen nada que ver entre sí. Finalizada la visita Hirschhorn se hace una pregunta: «¿Es posible cambiar el espacio de exposición analógico por otro del mundo digital?»

Situaciones de encuentro. En 'Thomas Hirschhorn: My Atlas # Our Atlas' se impone pues el concepto de 'envoltorio' como simulacro de lo fake, la máxima expresión de la escultura/instalación como 'anti-monumento' y la eficacia discursiva que deviene del juego de escalas. Pero quizás lo más destacable de esta interesantísima exposición sea la nueva relación que se establece entre obra y público, le corresponde a este último completarla, de hecho en la instalación/taller 'Power Tools-Workshop' se nos invita a usar las herramientas que necesitamos para expresar nuestro propio poder... Hirschhorn propicia lo que él define como «situaciones de encuentro», en las que no falta desde una biblioteca repleta de libros hasta un fusil... Es cuestión de saber elegir.