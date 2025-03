Suicidio o crimen, esa es la cuestión

Sergio García Viernes, 20 de diciembre 2024, 23:11 Comenta Compartir

Siempre me han llamado la atención esas historias donde los personajes habitan universos diminutos y eso no impide que sean perfectos desconocidos entre ellos. La ... última novela de la serie Islandia Negra discurre en Siglufjordur, un pueblo pesquero de apenas 1.200 habitantes a un paso del Círculo Polar Ártico; un lugar pintoresco donde los veranos discurren sin que prácticamente se ponga el sol y los inviernos en una oscuridad opresiva, entre ventiscas, cortes de luz y de carreteras y auroras boreales. En una de esas noches eternas encuentran a una adolescente aplastada contra el suelo en lo que tiene todo el aspecto de ser un suicidio. Para salir de dudas, el recién nombrado comisario Ari Thór tiene que escarbar en una comunidad opaca, muchos de cuyos miembros no conoce aunque no le separen más de tres calles de donde viven. 'El crimen del fiordo', de Ragnar Jonasson, dura lo que unas vacaciones de Semana Santa y su protagonista encuentra tiempo para hacer de anfitrión de la mujer que le abandonó llevándose al hijo de ambos y de recuperar a otra que tuvo parte en que la pareja rompiera. Todo sin malos rollos, hablamos de gente muy civilizada. El ritmo es lento, marca de la casa cuando hablamos de literatura escandinava (uno de los momentos álgidos transcurre en un geriátrico, no les digo más), pero ni la lectura se hace pesada ni quedan cabos sueltos. ¿Significa eso que Islandia no te dejará frío? A ver...

Críticas literarias