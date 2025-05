Cuando Baek Sehee empezó a grabar las sesiones con su psiquiatra, esperaba crear una guía para sí misma. Nunca imaginó que llegaría a tanta gente, ... especialmente jóvenes, con sus reflexiones. 'Quiero morir, pero también comer tteokbokki' se convirtió en un éxito de ventas arrollador en todo el mundo, y alcanzó a una comunidad de lectores que apreciaron sus debates sinceros y vulnerables sobre la depresión y la ansiedad. Sin embargo, la curación es un proceso difícil y no lineal.

Quiero morir, pero sigo queriendo comer tteokbokki BAEK SEHEE Editorial: Tendencias. 224 páginas. 16 euros

En este segundo libro, el conflicto interior que la autora experimenta en el tratamiento se hace más complejo, más desafiante, y tiende la mano a todos aquellos para quienes lidiar con la desesperación cotidiana forma parte de un proyecto de toda la vida, parte del viaje.

«Cuando la depresión o el vacío me llamaban, estaba demasiado dispuesta a abrir la puerta de la autocompasión y meterme dentro. Intento encontrar la manera de no recurrir a las conocidas tendencias autoindulgentes cada vez que me siento deprimida».