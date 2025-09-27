HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Portugal y el surrealismo eterno

El Surrealismo se despliega en la Fundación Eugenio de Almeida con todas sus técnicas

Martín Carrasco

BADAJOZ.

Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

El surrealismo se construyó sobre la base de buscar un punto de encuentro entre lo racional y lo irracional. Fue definido en el primer manifiesto (1924) por su alma mater André Breton –el 'Papa' del Surrealismo– como «Puro automatismo psíquico por el cual se intenta expresar bien verbalmente o por escrito la verdadera función del pensamiento. Dictado verdadero en ausencia de todo control ejercido por la razón, y fuera de toda preocupación estética o moral».

MEIAC/tesis. Todo ello se traduce en la espléndida muestra 'Surrealismo: um salto no vazio', comisariada por Marlene Oliveira y Perfecto E. Cuadrado, que pueden disfrutar en la Fundação Eugenio de Almeida (Évora). A partir de una selección de piezas pertenecientes a la Col. Fundação Cupertino de Miranda (FCM) nos adentramos en el rico imaginario surrealista. Cuando la visito me viene a la memoria otra magnífica exposición –«de tesis»– que pudo contemplarse en el MEIAC allá por el 2001, me refiero a 'Surrealismo em Portugal 1934-1952', comisariada por Mª Jesús Ávila y, una vez más, por Perfecto E. Cuadrado.

Periferia. Nos enfrentamos al 'caso portugués' (nótese el matiz: surrealismo en Portugal, que no portugués); su singularidad periférica, además de la enorme relevancia en términos de modernidad, máxime el contexto de grisura provocado por el régimen salazarista. El surrealismo se asentó de un modo activo en la cultura portuguesa. ¿Qué mejor cobijo que el que ofrece el surrealismo -y sus deseos de ir más allá de la realidad- a aquellos artistas que huyen de la misma?

Eterno. Por otro lado, el surrealismo en Portugal fue retardatario en relación al 'original' (el que nace en las llamadas Vanguardias Históricas), organizado durante los años 1947 a 1953 en torno a los encuentros de artistas y literatos en el Café Herminius. Sobre la vigencia del surrealismo en la sociedad actual Perfecto E. Cuadrado defiende un 'surrealismo eterno', «un estado de espíritu, una manera de ser, de estar, de ver la realidad, de traducirla, de comunicarla, de vivirla de manera compulsiva, empeñados en llegar lo más cerca posible al absoluto. Del surrealismo francés tomó las ideas y propuestas, pero no sucedió lo mismo con las prácticas en las que se materializó dicha influencia».

Surrealismo. Um salto no vazío

Fundação Eugenio de Almeida. Évora Páteo de São Miguel, 901. Comisarios: Marlene Oliveira y Perfecto E. Cuadrado. Organiza: Fundação Cupertino de Miranda, FCM. Hasta el 1 de febrero de 2026.

Escritura automática. Hubo sin duda un antes y un después tras la irrupción del surrealismo 'autóctono', como ya hemos advertido la modernidad portuguesa iba estrechamente ligada a la 'marca' surrealismo. Nadie volvió a escribir ni a pintar de la misma forma una vez fueron tocados por el universo imagético surrealista y la consiguiente adopción de sus técnicas. Así, al inicio del recorrido expositivo, nos recibe el bellísimo 'cadáver exquisito' 'Sin título' (1936), que sirve de reclamo de la muestra, realizado a cuatro manos: André Breton, Greta Knutson, Tristan Tzara y Valentine Hugo. No faltan 'objets trouvés' retocados, véase 'Escalera paranoica' (1949) de Mário-Henrique Leiria y 'No hay nada que amar...' (1967) de Cruzeiro Seixas, y ejemplos de escritura automática, cuyo refrendo en pintura tiene que ver con cierto gestualismo: 'Figuras de viento' de Mário Cesariny y 'Ocultación' de Alexandre O'Neill, ambos de 1947. La «materialidad» de los sueños a partir de una figuración untuosa y enfermiza, de ecos dalinianos, la encontramos en cuadros como 'Emigrantes' (1948) de J. Moniz Pereira y 'Decadencia otoñal/Fado' (1943) de C. Costa Pinto, también en Yves Tanguy, más personal y poético. Sumamos otros grandes artistas, como Max Ernst, Eugenio Granell, Matta, Dorothea Tanning, Debra Taub, Enrico Baj, Sasha Vlad, Hans Bellmer, Valentine Hugo, Edouard Jaguer, Victor Brauner, Jorge Camacho, Conroy Maddox, César Moro, Anne Ethuin, Suzanne Besson, Kurt Seligmann, Appel, Julio...

