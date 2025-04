Perez (sin tilde) investiga

J. Ernesto Ayala-dip Viernes, 11 de abril 2025, 22:59 Comenta Compartir

Hoy comentaré la novela de una autora que se ha hecho muy conocida porque algunas de sus novelas han inspirado exitosas series de televisión. A ... Ann Cleeves no la conocía (no soy un especialista en novela negra, aunque sí un rabioso lector del género). A propósito de la Semana negra de Barcelona (BCNegra), me enteré de su presencia en la Ciudad Condal. Sí sabía que en la narrativa negra anglosajona rondaba un detective llamado Jimmy Perez, sin tilde en la primera vocal. En una reciente entrevista, la autora responde que ese nombre es un homenaje al autor del célebre 'Alatriste', Arturo Pérez-Reverte. Así fue como entré en el orbe policiaco de Ann Cleeves y leí su nueva novela, 'Cuervo negro', donde por primera vez sale el grandullón inspector Jimmy Perez. Sorprendentemente, en mi manual de cabecera del género, el 'Diccionario apasionado de la novela negra', del otro gigante contemporáneo de la novela negra europea, el francés Pierre Lemaitre, no estaba incluida la autora inglesa.

He aquí la historia de 'Cuervo negro'. En un pueblo de las islas Shetland, al norte de Gran Bretaña, Fran, la madre de una alumna del colegio de la zona, se encuentra con el cadáver de una alumna, Catherine Ross. Nieva sobre el pueblo donde todos se conocen. Perez es también muy conocido y respetado. Las islas Shetland son un archipiélago perteneciente a Escocia, casi en medio de las islas Feroe y próximo a la costa de Noruega. En el pequeño pueblo donde se desarrolla la trama conviven ingleses y escoceses, y los primeros son siempre los forasteros. Unos años antes de este caso, hubo una desaparición que nunca se resolvió, de una niña también alumna del citado colegio. Perez tendrá que hablar con muchos lugareños y sacar conclusiones. Los cuervos no serán extraños en esta historia. Cuenta con la colaboración de un agente de grado superior al suyo venido de Inglaterra. Cuervo negro Ann Cleeves Traducción: Claudia Casanova. Editorial: Principal Noir. 336 páginas. 19,90 euros La adolescente de 17 años es una chica muy guapa, muy reservada e inteligente. En su clase no es bien vista, tal vez por su acentuada personalidad. Perez comienza a indagar y atar cabos. Hay un sospechoso. Es un hombre mayor, vive solo y una noche antes del crimen recibió la visita de Catherine y una amiga íntima y vecina. La víctima suele andar siempre con una cámara para filmar todo lo que ve a su alrededor. Tiene la fantasía de ser algún día directora de cine. Para mí Ann Cleeves ha sido un gran descubrimiento literario. Respeta las leyes básicas de la novela policiaca. Sus tiempos y sus zonas de incertidumbre y dudas están siempre perfectamente dibujadas. Y resulta encomiable su capacidad de perfilar psicológicamente sus personajes. Personalmente me enganché a Perez, sin tilde.

