Obra Abierta, en torno a los discursos contemporáneos

Sucede que donde no llegan las administraciones asoma el espíritu filantrópico que debe mover a toda fundación que se precie, es el caso de Caja ... de Extremadura (hoy convertida en una fundación bancaria), que desde su creación en 1906 mantiene un compromiso con la promoción del arte. Todos sus certámenes, especialmente el Salón de Otoño de Pintura de Plasencia y el Premio Internacional de Escultura, quedan en la actualidad unificados por el programa 'Obra Abierta. Premio Internacional de Artes Visuales', dirigido por Rosina Gómez-Baeza y Lucía Ybarra. «En Obra Abierta pretendemos abordar –desde la máxima exigencia profesional– los grandes temas del arte en la hora actual, explorar las muchas formas en que el artista refleja las distintas temáticas del momento, así como todos los puntos de vista de una sociedad que no es homogénea».

Colectividad/ecología. En esta ocasión se ha reconocido tanto el arte emergente de Blanca Gracia (Madrid, 1989) como la trayectoria artística de una media carrera, Maider López (San Sebastián, 1975). En mi memoria su instalación '1645 tizas' en la Nave 16 de Matadero Madrid; me recuerdo en medio, empequeñecido, envuelto en el blanco de esas tizas que recorría sus muros, un rastro compartido de mínimos gestos... La obra de Maider López por la que ha sido premiada en esta X edición de Obra Abierta es el vídeo 'Mimicking the birds mimicking the waves' (2021), que podremos disfrutar en el stand de la Fundación Caja Extremadura la próxima semana en ARCO (del 5 al 9 de marzo). Embelesado contemplo un grupo de personas que delinean con pequeños pasos el contorno del mar, una y otra vez, adecuándose al ritmo de sus olas. Parecieran pájaros cuando se acercan a comer a la orilla, y entran, salen... No faltan alusiones a la fortaleza de la colectividad, a las fronteras, o la conveniencia de re/pensar nuestros entornos. Este discurso sobre emergencias ecológicas también articulaba la acción participativa 'Be a Tree Now! de Eugenio Ampudia en la pasada edición de ARCO, entonces el stand de la fundación se transformaba por mor de un código QR en un bosque imaginario formado por «visitantes árboles».

Obra Abierta. Premio Internacional de Artes Visuales Dirección: Rosina Gómez-Baeza, Lucía Ybarra.Fundación Caja Extremadura

Realismo mágico. Además ha sido adquirida la videoinstalación titulada 'Oblatio' (2014) de Blanca Gracia, en estos momentos momentos en Roma, disfrutando de la beca de la Academia Española, y que en 2017 fue seleccionada en el prestigioso certamen de arte joven Generaciones. Me alegra contemplar de nuevo esta pieza de Blanca, creo que en 'Oblatio' se condensa buena parte de su interesante y personalísimo imaginario, en el que pintura y animación van íntimamente unidas por el encanto de lo amanuense. Es interesante, por otro lado, el uso narrativo de las imágenes, cierto realismo mágico que le sirve como estrategia para lanzar críticas veladas, así la dualidad urbe/naturaleza, los nuevos colonialismos, lo que acontece en los márgenes, mitologías re/visitadas...

Visibilidad. Pero es también objetivo de este programa atraer e implicar a nuevas audiencias en el arte, como en el caso de ARCO, dada su relevancia como «escaparate» de las prácticas contemporáneas. Así, la presencia del Premio Obra Abierta en ARCO se inicia en 2018, con la escultura 'Silla#23' de los hermanos MP&MP Rosado; en 2019, la performance 'List of burned books in Germany in 1993' de Miquel García Membrado, y en 2022, el vídeo 'Temps vécu' de Cristina Mejías, y la pintura/serigrafía 'Reset 120fps' de Álex Marco. Hay que remontarse a 2011 para conocer al ganador de la primera edición del Premio Obra Abierta, que fue Alejandro Corujeira, con la pintura 'Mundo'; y en 2012 Kepa Garraza, con el óleo 'Acción de Asalto al arte, Nº12, Nueva York'; el vídeo 'Adiós amigo, adiós' de Sergio Belinchón, en 2014; la pintura 'Poniente, 1404' de Albano, en 2015; la escultura 'Elor' de Luis Jaime Martínez del Río, en 2016, y de Gabriela Bettini la pintura 'Repoussoir', en 2017.

Talleres/Daniel Canogar, Semíramis... Por último, dentro de la programación cultural de la Fundación Caja Extremadura me gustaría destacar la plataforma 'Obra abierta_Formación', dirigida también por Rosina Gómez-Baeza y Lucía Ybarra, que aborda la actualización de saberes en cuestiones de género, medio ambiente y diversidad, así como las más actuales expresiones artísticas a través de talleres prácticos, que potencian –me parece fundamental– el trabajo colaborativo. Es muy importante reseñar que todo ello viene avalado por profesionales del medio, así el taller impartido por Daniel Canogar en el Meiac, o el más reciente de Semíramis González centrado en la labor de comisariado. «Se trata –en palabras de Gómez-Baeza e Ybarra– de «talleres de excelencia», que faciliten a los alumnos una experiencia educativa muy actual y personalizada, basada en situaciones profesionales reales, como es la organización de una exposición desde principio a fin en el taller de comisariado, o la producción de una obra para ser expuesta en un museo o centro de arte enriqueciendo con». Una propuesta diferenciadora, y sin duda eficaz.