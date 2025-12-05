Novedades editoriales
Comienza diciembre con alguna de estas recomendaciones literarias
Badajoz
Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:38
Judíos, labradores y mercaderes de Hervás
Libros del Lagar, 2025. 440 páginas. Precio: 21,50 euros
Este es el segundo volumen de la serie sobre Historia del antijudaísmo en la Alta Extremadura, iniciado en 2022 con 'La madroña y el Peropalo'. ... Martín Manuel nos ofrece conocer la historia de esa sociedad tan enfrentada y beligerante: las consecuencias del edicto de expulsión de 1492, los autos de fe de la Inquisición, la integración entre cristianos nuevos y viejos o la distribución de la población en barrios gremiales, entre otras causas de desunión sutiles o violentas.
Baiôa sin fecha de muerte
Libros del Lagar, 2025. 440 páginas. Precio: 21,50 euros
Un joven profesor decide dar un giro radical a su vida y buscar la huella de sus antepasados en Gorda-e-Feia, un pequeño pueblo del Alentejo profundo. Incapaz de establecerse y echar raíces, el profesor deja de lado la docencia y busca descansar del ajetreo de la vida cotidiana impuesto por la modernidad. Junto con un vecino, Joaquim Baiôa, que se ha propuesto restaurar las casas abandonadas, intentará luchar contra la desertización de un mundo condenado a desaparecer.
El día que dejó de nevar en Alaska
Books4pocket, 2025. 448 páginas. Precio: 15 euros
Se trata de la reedición de una novela romántica juvenil con más de 150.000 ejemplares vendidos. Heather cree que solo sabe atraer problemas, salir huyendo y correr. Así es como termina en Alaska, en un pequeño pueblo perdido, trabajando de camarera. Su único problema es que uno de sus jefes parece odiarla y que ella nunca antes ha conocido a nadie que despierte tanto su curiosidad. Nilak es reservado, frío y distante, pero la nieve terminará por derretirse.
Malditos
Ediciones B, 2025. 368 páginas. Precio: 20,80 euros
'Malditos' reúne cinco relatos protagonizados por personajes que dejaron una huella imborrable en la historia de la humanidad. Algunos fueron héroes, otros villanos, pero todos marcaron la diferencia. Cada capítulo es un pulso contra el destino: un preso que planeó la fuga más insólita, una periodista que engañó a todo el sistema, un explorador que caminó sobre el abismo y sobrevivió para contarlo… Un libro perfecto para conocer la historia desde un punto de vista curioso e intrépido.
