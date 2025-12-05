HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Novedades de diciembre M.D

Novedades editoriales

Comienza diciembre con alguna de estas recomendaciones literarias

María Díaz

María Díaz

Badajoz

Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:38

Comenta

Judíos, labradores y mercaderes de Hervás

Marciano Martín

Libros del Lagar, 2025. 440 páginas. Precio: 21,50 euros

Este es el segundo volumen de la serie sobre Historia del antijudaísmo en la Alta Extremadura, iniciado en 2022 con 'La madroña y el Peropalo'. ... Martín Manuel nos ofrece conocer la historia de esa sociedad tan enfrentada y beligerante: las consecuencias del edicto de expulsión de 1492, los autos de fe de la Inquisición, la integración entre cristianos nuevos y viejos o la distribución de la población en barrios gremiales, entre otras causas de desunión sutiles o violentas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trasladan a Madrid a las dos personas con heridas «muy graves» en el incendio en Navalmoral de la Mata
  2. 2 Un muerto en un accidente de tráfico en Higuera la Real
  3. 3 La Junta Electoral Central ordena abrir dos expedientes sancionadores a Guardiola
  4. 4 Trasladan a Madrid a las dos personas heridas muy graves en el incendio del Cerro
  5. 5 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  6. 6 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  7. 7

    La Policía Nacional registra el Materno de Badajoz por la desaparición de fentanilo
  8. 8

    Minuto de silencio por la muerte de Toné, el profesor fallecido en un accidente en Logrosán
  9. 9 El sorteo de La Primitiva deja 35.000 euros en Extremadura este jueves
  10. 10

    Iluminación navideña en Badajoz: un cable tensado sobre la torre de la Catedral

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Novedades editoriales

Novedades editoriales