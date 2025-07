44 muertos, nadie mata tanto como César Pérez Gellida

Sergio García Viernes, 4 de julio 2025, 22:07 Comenta Compartir

Si esto fuera una partida de mus, no habría piedras suficientes para contar las bajas, ni círculos en el infierno de Dante para describir los ... horrores que es capaz de desatar la extraña pareja que forman Antonia Monterroso y Sebastián Costa, artífices de este carrusel bañado en sangre y con arrobas de mala baba. 44 cadáveres empapan las páginas de 'Nada bueno germina', la segunda parte de aquel 'Bajo tierra seca' con el que César Pérez Gellida ganó el Nadal. Y eso sin incluir los heridos, que uno renuncia a llevar la cuenta por aquello de no distraerse, porque estamos ante un autor de esos que se dedican a dejar miguitas y no dan puntada sin hilo.

Nada bueno germina Autor César Pérez Gellida

Editorial Destino

Páginas 528

Premio 22,90 euros Créanme si les digo que uno acaba agotado de recorrer aquella España de las postrimerías de la Primera Guerra Mundial perseguido por clanes gitanos ávidos de venganza, detectives que ni olvidan ni perdonan, espías resabiados y conserjes de hotel que dan una vuelta de tuerca a ese concepto tan nuestro del 'todo incluido'. También policías que harían palidecer de envidia a Sherlock Holmes, sobre todo porque, a diferencia del inquilino de Baker Street, Ramón Fernández-Luna es un personaje de carne y hueso, por mucho que su vida sea de película y el suyo un país de tramposos y de maulas. Jaén, Córdoba, Ciudad Real, Madrid… y Valladolid, claro, donde el autor se mueve con el desparpajo de quien juega en casa. Háganme caso, no desayunen fuerte: el Pisuerga nunca ha bajado tan cargado de sangre.

