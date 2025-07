La Mequinenza fascinante de Jesús Moncada

Si se pasea por la Mequinenza de hoy en día, poca cosa hay que ver. Así de triste. Puede que sea el paraíso de los ... pescadores, que llegan por miles para disfrutar de su hobby muchos meses al año en esa confluencia de los ríos Ebro y Segre –muy cerca se une el Cinca– que ofrece agua de sobra, pero para el resto, poca cosa. Justo al lado está la Mequinenza vieja, la que fue destruida con la construcción de presas y pantanos en la década de los sesenta del siglo pasado. Tampoco hay mucho que ver allí, pese a una historia milenaria, pero si se lee a Jesús Moncada la imaginación vuela. En 'Camino de sirga' y 'Memoria estremecida', las novelas recientemente reeditadas por Anagrama, está todo. La primera de ellas, de 1988, es un viaje constante por el tiempo; es como si el pueblo estuviera construido a capas y estas pudieran levantarse para mirar debajo, sacudirles el polvo y revivir personas, hechos y épocas. Esto es lo que se llama un artefacto literario, sin duda, que rueda, que va y vuelve, que rebota y explota (como explotan las casas en el libro, en una lenta agonía) para ir descubriendo una sorpresa continua entre los cascotes. No hay descanso.

De una historieta sale otra, a veces llevan a lugares lejanos y siempre regresan para seguir aportando información sobre el lugar. 'Camino de sirga' son las anécdotas y las personas, sin duda, pero sobre todo es Mequinenza, o bueno, ese trasunto literario del pueblo desaparecido con las aguas, el pueblo de Moncada. Leer a este autor hoy requiere un esfuerzo, esto hay que decirlo, tan cierto como que merece mucho la pena. Nos han ido acostumbrando a leer 'fácil', es decir, a los capítulos y las frases cortas (y a las hechas), a la acción (y a renegar de la descripción) y a poner como título el día y la hora en que pasa lo que se cuenta, no vaya a ser que no seamos capaces de seguir la trama. En 'Camino de sirga' eso no es posible: un sonido, una imagen, un olor activan esta máquina del tiempo y de 1970 se pasa a la guerra contra los franceses o a la de Marruecos, o se rememora el auge de las minas de lignito o la temporada en que llegó al pueblo cierto personaje. El primer coche, una tormenta, el día que... Una cosa va llevando a la otra sin transiciones. Hay que prestarle toda la atención para no perderse nada. Porque todo es literatura. El único pero es que la edición no está suficientemente cuidada y se desliza alguna errata.