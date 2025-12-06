HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Trazos

En la mente de un depredador de niñas

Iván Orio

Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00

El señor Fox no es muy guapo, pero es atractivo. No viste ropa cara, pero es elegante y moderno a su manera. No es glamuroso, ... pero todas (y todos) se fijan en él. No pertenece a una clase social definida, pero se desenvuelve a la perfección en las diferentes escalas por su sobresaliente capacidad de adaptación. Estas aptitudes permiten al señor Fox convertirse en un imán de cuyo poder no puede escapar casi nadie porque las adereza con una brillante expresión oral y unos ademanes muy estudiados que transforman la manipulación en un arte. El señor Fox es un depredador de niñas preadolescentes, «gatitas», como las llama él, que no sólo hace daño a sus víctimas, sino que es capaz de ganarse la simpatía de sus familias y de frenar con su mente calculadora a toda persona que pueda suponerle un peligro para dar rienda suelta a sus perversiones.

