HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Reseña de 'Un río helado'

Reseña de 'Un río helado' J.V. Arnelas
Trazos

El invierno como testigo

Un asesinato sin resolver, una incómoda verdad y una mujer que no quiso callar

María Díaz

María Díaz

Badajoz

Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:42

Comenta

El frío es más que un estado climatológico, es un sentimiento. Y, sin duda, como su propio nombre indica, 'Un río helado' lo transmite con ... entereza. La ambientación de esta novela es magnífica; resulta sencillo sumergirse en sus páginas e imaginarse entre los vecinos de Hallowell, un pequeño pueblo cercano a la frontera con Canadá. Es digno de alabanza el nivel de detalle, no solo en los paisajes, sino también en los momentos cotidianos de los protagonistas. En cuanto abres esta historia, el invierno te invade y no es difícil visualizar cómo sería vivir en 1789 entre parajes congelados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto en un accidente de tráfico en Higuera la Real
  2. 2 Trasladan a Madrid a las dos personas con heridas «muy graves» en el incendio en Navalmoral de la Mata
  3. 3 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  4. 4 La Junta Electoral Central ordena abrir dos expedientes sancionadores a Guardiola
  5. 5 Trasladan a Madrid a las dos personas heridas muy graves en el incendio del Cerro
  6. 6 El sorteo de La Primitiva deja 35.000 euros en Extremadura este jueves
  7. 7

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga
  8. 8

    Iluminación navideña en Badajoz: un cable tensado sobre la torre de la Catedral
  9. 9

    Minuto de silencio por la muerte de Toné, el profesor fallecido en un accidente en Logrosán
  10. 10

    La Policía Nacional registra el Materno de Badajoz por la desaparición de fentanilo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El invierno como testigo