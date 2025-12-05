El invierno como testigo

El frío es más que un estado climatológico, es un sentimiento. Y, sin duda, como su propio nombre indica, 'Un río helado' lo transmite con ... entereza. La ambientación de esta novela es magnífica; resulta sencillo sumergirse en sus páginas e imaginarse entre los vecinos de Hallowell, un pequeño pueblo cercano a la frontera con Canadá. Es digno de alabanza el nivel de detalle, no solo en los paisajes, sino también en los momentos cotidianos de los protagonistas. En cuanto abres esta historia, el invierno te invade y no es difícil visualizar cómo sería vivir en 1789 entre parajes congelados.

La protagonista de esta obra es Martha Ballard, la partera del pueblo. Además de traer al mundo a los recién nacidos de Hallowell, es curandera y, en general, encuentra su mayor satisfacción en ayudar a las mujeres: ya sea ayudando a traer a sus hijos al mundo o simplemente escuchando sus desventuras.

Martha es una persona respetada, y en ella suelen recaer, inevitablemente, los secretos de la mayoría de las mujeres de la localidad. Pero los secretos no tardarán en salir a la luz, sobre todo cuando aparece en el río el cadáver de uno de los vecinos con claros signos de asesinato. Además, no se trataba de un vecino cualquiera: él y uno de los hombres más respetados del pueblo estaban acusados de violación.

A medida que se acerca el juicio y los rumores y prejuicios se intensifican, Martha persigue la verdad sin descanso, aunque ello pueda perjudicar a su propia familia. Ante la ineptitud de una justicia que favorece sistemáticamente a los hombres, se convertirá en una especie de detective, decidida a encontrar al asesino y a exigir el castigo merecido para el hombre que agredió a su amiga.

No obstante, la trama detectivesca no constituye el único punto fuerte de la narración. A lo largo de la obra se invita a reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad y a que el lector medite sobre aquello que las mujeres debieron soportar antaño. La novela de Ariel Lawhon presenta a una heroína que se negó a aceptar cualquier cosa que no fuese la justicia en una época en la que las mujeres apenas contaban.

Asimismo, el desarrollo de los personajes secundarios, como los hijos del matrimonio Ballard, aporta realismo y profundidad emocional, enriqueciendo la línea personal y convirtiendo esta novela en una obra tan magnífica como reveladora.