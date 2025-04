Imprescindibles: Muller, Canogar, Sorolla…

Martín Carrasco Madrid Viernes, 11 de abril 2025, 23:06 Comenta Compartir

En arte siempre cabe la sorpresa. No conviene tener una mirada fija o «encorsetada» sobre los creadores, y es imprescindible seguir su evolución. Así la ... retrospectiva de Secundino Hernández (Madrid, 1975) en la sala Alcalá 31 (hasta el 20 de abril), donde despliega su buen hacer en torno a las muchas posibilidades de la pintura: «No me gusta recrearme cuando ya he conseguido un hallazgo. Realizar una especie de pintura-fórmula no me interesa para nada porque está muy lejos de mi relación con el arte. Hay artistas que sentimos ese impulso». La clave está en la re/invención, siempre.

Pintura-pintura. Al igual que Rafael Canogar (Toledo, 1935), que nos sorprende con la intensidad y pasión por la pintura en CentroCentro Cibeles. En un vinilo puede leerse: «Pintar sigue siendo –después de tantos años– una imperiosa necesidad vital, una forma de autorrealización; un vehículo o correa de transmisión de todas mis emociones y obsesiones, una herramienta de comunicación, y una forma de ser y de vivir». Es una muestra soberbia donde el diálogo entre las piezas hace innecesario un orden cronológico. El cuadro 'Jardín' (1949), de su maestro Vázquez Díaz, da inicio al recorrido expositivo. De inmediato nos adentramos en el imaginario de Canogar: los grandes formatos 'marca' Canogar, que expresan una muy buena digestión de la tradición pictórica española –la de «veta brava»–, esos blancos/negros con asomos de rojos, tan ascéticos; los barridos de pinturas actuales sobre metacrilato; su periodo informalista (él fue uno de los fundadores del grupo 'El Paso'); los grandes monocromos de ecos «rothkianos» o geométricos; las series donde incorpora sus característicos rostros-máscaras... No falta el realismo que nace de formas con suaves relieves, de masas humanas delineadas volumétricamente, sin rostros, anónimas; y sus cuadros «tejidos» con camisas, de carácter social. Nos detenemos en la última sala para disfrutar de su particular homenaje a Klee y Miró, con piezas preciosistas, con motivos que pululan por mágicos espacios, muy coloristas. La Pintura, toda. Fotografía humanista. Por otro lado, la sala de fotografía de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando forma ya parte de mis visitas obligadas. Se encuentra en la tercera planta, y apenas lleva funcionando unos años (en concreto desde 2019), así las exposiciones dedicadas a Pérez Siquier, Virxilio Viéitez, Miserachs, Paco Gómez –inolvidable–, Masats, … y en estos momentos 'Nicolás Muller: belleza y compromiso'. Es sin duda –junto a Català-Roca– uno de los referentes de la fotografía documentalista de nuestro país. Su mirada «humanista» en la España de posguerra se posa sobre la sonrisa de mujeres y niños, se encarna en la expresividad del trabajo obrero y sabe reflejar la personalidad de los intelectuales de la época. «Dicen –relata Muller– que fui un fotógrafo social, pero no sé muy bien lo que significa esto. Siempre intenté dar testimonio de mi tiempo». Y lo consigue. Naturalismo. Les puede parecer exagerado, pero un buen pretexto para re/visitar a Sorolla (1863-1923) es contemplar en la Galería de las Colecciones Reales su óleo 'Boulevard de París' (1890), que forma parte de la extraordinaria exposición 'Sorolla, cien años de modernidad'. Todo el espíritu «fin de siècle» de París, la ciudad que simboliza la modernidad de la época, cabe en un cuadro. Sorprende la habilidad de Sorolla para trasladarnos la atmósfera que envuelve la concurrida terraza de un café, y sobre todo el juego de luces: la propia del atardecer, con su toque vaporoso de pincelada, y las luces artificiales que asoman por los ventanales. Es la primera vez que se expone, y en palabras del propio artista: «Es un cuadro ya francamente naturalista y al cual procuré llevar la sensación de vida que yo veía». Sincretismo, tarot, simbología... Por último, Marina Vargas (Granada, 1980) se empodera con sus 'Revelaciones' en el Thyssen (hasta el 4 de mayo), dialogando con piezas del Museo en torno a las aportaciones de muchas mujeres en el espacio de lo sagrado. Una reveladora mirada contemporánea que se rebela contra el ocultamiento de tantas mujeres a lo largo de la Historia.

