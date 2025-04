Hadas y piratas

Pablo Martínez Zarracina Viernes, 11 de abril 2025, 22:53 Comenta Compartir

Cien años después de la publicación en España de 'Peter Pan y Wendy', el libro que fijó el mito del niño que no se hace ... mayor y entiende el lenguaje de las hadas, llega hasta nosotros este pequeño cofre lleno de inéditos de su autor, James Matthew Barrie. Todo en él brilla y nos remite a la fascinación por un personaje tan célebre como escurridizo. Peter Pan lo es, entre otras cosas, porque Barrie no escribió solo los dos libros sobre él que generalmente se conocen y en ocasiones se mezclan –'Peter y Wendy' y 'Peter Pan en los jardines de Kensington'–, sino un total de once obras libérrimas y heterogéneas entre las que hay versiones teatrales, cuentos, prosas e incluso una fotonovela.

Cuatro piezas de ese corpus nunca antes publicadas en español componen el núcleo de este volumen al cuidado de Alejandro Lapetra, investigador especializado en Barrie que consigue una edición llena de datos pero también al servicio del disfrute del lector. Los inéditos son 'Anónimo: una obra', la versión primigenia y salvaje de lo que conocemos como la historia de Peter Pan; 'Notas feéricas', una serie de anotaciones en las que Barrie perfila su personaje y su mundo; 'El borrón en Peter Pan', un cuento entre la ficción y la realidad sobre el origen del niño eterno, y 'El capitán Garfio en Eton o el Solitario', un asombroso discurso que Barrie dio en 1927 en el 'college' en torno a uno de sus exalumnos sin duda más insignes: James Garfio, a quien siempre se pudo reconocer por «su extraordinario aire de 'noblesse oblige'». Peter Pan, los inéditos J.M. Barrie Editorial: Pepitas. 305 páginas 24,90 euros Junto a un buen número de ilustraciones de época y los diseños de vestuario para la primera producción teatral de 'Peter Pan', completan el libro dos breves textos en los que Barrie da indicaciones para representar su obra y un anexo compuesto por otras dos piezas inéditas –'El cuerpo en la caja negra' y 'La casa del miedo'– en los que el autor no viaja a Nunca Jamás, pero aborda una de las múltiples oscuridades que a su manera iluminan la figura de Peter: el 'doppelgänger' o doble siniestro. Si el conjunto sirve para demostrar cómo el universo de Peter Pan fue para Barrie un proyecto en marcha, sirve aun más para confirmar el particularísimo talento de un autor capaz de aunar como pocos fantasía, ingenio y profundidad. Su acercamiento a la idea de la infancia no tiene mucho parangón. Es al tiempo verdadero, mágico, duro y desolador. Rebosa brillantez y acumula significado. Lo demuestra de un modo particularísimo la pieza que es probablemente lo más asombroso de estos inéditos: las 466 notas «feéricas» en las que encontramos cristalizado en forma de idea o descripción (en ocasiones casi en la de verso o aforismo) mucho de lo que en la lectura de 'Peter Pan' deslumbra.

